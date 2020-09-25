احدث الأخبار

المجسمات الجمالية تزين شوارع سكاكا في اليوم الوطني
منطقة الجوف
 أمانة الجوف تتوشح باللون الأخضر وعرض الليزر في يوم الوطن
منطقة الجوف
 الاتفاق ينهي أسبوعه الإعدادي الأول باختبار لياقي
الرياضة
 رئيس البرلمان العربي يُطالب المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لصيانة خزان صافر النفطي لتفادي كارثة في البحر الأحمر
أبرز المواد
 “التجارة” ترخص لأكثر من 1,7 مليون منتج في تخفيضات اليوم الوطني
أبرز المواد
 أكثر من 210 الآف مستفيد من خدمات مركز “تأكد” في عسير
منطقة عسير
 تثقيف “500” من منسوبي فرع وزارة الموارد البشرية بالرياض بالأمن الفكري
منطقة الرياض
 الدكتور منزلاوي يؤكد أن المملكة من أكبر الجهات المانحة للمساعدات الإنسانية والتنموية في العالم
أبرز المواد
 مضر يُتوج بكأس الأمير سلطان بن فهد لكرة اليد
أبرز المواد
 فريق دراجو القصيم يقطعون 90 كلم عبر مبادرة “لأجلك ياوطن” بمناسبة اليوم الوطني الـ90 للمملكة
منطقة القصيم
 برج مياه بريدة يتزين بالإضاءة الخضراء والعلم بمناسبة اليوم الوطني الـ90
منطقة القصيم
 مدير عام فرع الموارد البشرية بتبوك يهني القيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني 90
منطقة تبوك
المجسمات الجمالية تزين شوارع سكاكا في اليوم الوطني

المجسمات الجمالية تزين شوارع سكاكا في اليوم الوطني

منطقة الجوف
أمانة الجوف تتوشح باللون الأخضر وعرض الليزر في يوم الوطن

أمانة الجوف تتوشح باللون الأخضر وعرض الليزر في يوم الوطن

منطقة الجوف
الاتفاق ينهي أسبوعه الإعدادي الأول باختبار لياقي

الاتفاق ينهي أسبوعه الإعدادي الأول باختبار لياقي

الرياضة
رئيس البرلمان العربي يُطالب المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لصيانة خزان صافر النفطي لتفادي كارثة في البحر الأحمر

رئيس البرلمان العربي يُطالب المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لصيانة خزان صافر النفطي لتفادي كارثة في البحر الأحمر

أبرز المواد

المجسمات الجمالية تزين شوارع سكاكا في اليوم الوطني

المجسمات الجمالية تزين شوارع سكاكا في اليوم الوطني
http://almnatiq.net/?p=906402
المناطق - الجوف

زينت أمانة منطقة الجوف ميادين وطرق مدينة سكاكا بالعديد من المجسمات الجمالية المكسوة باللون الأخضر ضمن فعاليات الاحتفال باليوم الوطني التسعين للمملكة.
ونالت المجسمات الجمالية استحسان المواطنين المحتفلين بهذه الذكرى الغالية ، وحرص بعض المواطنين على التقاط صور السيلفي والصور التذكارية مع المجسمات التي حملت عبارات وكلمات وطنية.
وأكد مدير عام العلاقات العامة والإعلام بالأمانة عمر بن عبدالعزيز الحموان أن المجسمات الجمالية تم تجهيزها منذ وقت مبكر استعدادا للاحتفال باليوم الوطني، كما تم تركيب الأعلام واللوحات حرصا من الأمانة على تكامل الاستعدادات لهذه المناسبة، بمتابعة وتوجيهات من أمين الجوف المهندس عاطف من محمد الشرعان.

روابط ذات صلة

أمانة الجوف تتوشح باللون الأخضر وعرض الليزر في يوم الوطن

أمانة الجوف تتوشح باللون الأخضر وعرض الليزر في يوم الوطن
محافظ دومة الجندل يفتتح احتفالات اليوم الوطني 90

محافظ دومة الجندل يفتتح احتفالات اليوم الوطني 90
حضور كثيف في احتفالات اليوم الوطني 90 بدومة الجندل

حضور كثيف في احتفالات اليوم الوطني 90 بدومة الجندل

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*