المجسمات الجمالية تزين شوارع سكاكا في اليوم الوطني

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زينت أمانة منطقة الجوف ميادين وطرق مدينة سكاكا بالعديد من المجسمات الجمالية المكسوة باللون الأخضر ضمن فعاليات الاحتفال باليوم الوطني التسعين للمملكة.

ونالت المجسمات الجمالية استحسان المواطنين المحتفلين بهذه الذكرى الغالية ، وحرص بعض المواطنين على التقاط صور السيلفي والصور التذكارية مع المجسمات التي حملت عبارات وكلمات وطنية.

وأكد مدير عام العلاقات العامة والإعلام بالأمانة عمر بن عبدالعزيز الحموان أن المجسمات الجمالية تم تجهيزها منذ وقت مبكر استعدادا للاحتفال باليوم الوطني، كما تم تركيب الأعلام واللوحات حرصا من الأمانة على تكامل الاستعدادات لهذه المناسبة، بمتابعة وتوجيهات من أمين الجوف المهندس عاطف من محمد الشرعان.