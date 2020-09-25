لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بدومة الجندل تحتفل بيوم الوطن وتقيم عدة فعاليات

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أقامت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة دومة الجندل عدة فعاليات خلال احتفالها باليوم الوطني السعودي 90 بالشراكة مع جهات حكومية وجمعيات أهلية وفرق تطوعية وشملت الفعاليات على إقامة حملة للتبرع بالدم و عيادة للتثقيف والتغذية بالتعاون مع مستشفى دومة الجندل العام .

وأقامت عيادة لمكافحة التدخين بالتعاون مع إدارة المراكز الصحية بدومة الجندل وأقاموا نقاط فحص الحرارة للزوار بالتعاون مع فرع الهلال الأحمر بالمحافظة وأيضاً أقامة مسابقات فنية ورياضية بالتعاون مع عمادة شؤون الطلاب بجامعة الجوف احتفلاً باليوم الوطني واليوم العالمي للرياضة الجامعية وتوزيع أكثر من 500 علم ووشاح وطني للزوار بالتعاون مع فريق أوج التطوعي التابع لجمعية أصدقاء العمل التطوعي بالجوف “يمناكم” وكذلك قدم فريق أوج التطوعي مبادرة افتتحها سعادة محافظ محافظة دومة الجندل وهي عبارة عن جدارية للتعبير عن مشاعر المواطنين اتجاه الوطن تحمل عنوان ” 90 عاماً من المجد” كذلك قامت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بدومة الجندل بسحب عدد كبير من الجوائز والهدايا للأطفال والأهالي المتواجدين في موقع الاحتفال الخاص باللجنة .

