رجل الأعمال جمعان الزهراني يحتفل بعقد قران ابنه محمد

المناطق-يوسف المطيري

احتفل رجل الأعمال المهندس جمعان بن سعيد الزهراني ، بعقد قران ابنه محمد ، مساء اليوم الجمعة ، في قاعة الفخامة للاحتفالات بمحافظة الطائف ، على ابنة المرحوم سعيد بن محمد آل لافي الغامدي ، وذلك في حفل اقتصر على أهل العروسين تماشياً مع القرارات الخاصة بمنع التجمعات ، والتدابير التي وضعتها وزارة الصحة في ظل الظروف الراهنة لمواجهة فيروس كورونا.

صحيفة «المناطق» وهي تنقل الخبر تتقدم للعروسين بخالص التهاني والتبريكات ، وتتمنى لهما حياة زوجية سعيدة.