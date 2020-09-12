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رجل الأعمال جمعان الزهراني يحتفل بعقد قران ابنه محمد

رجل الأعمال جمعان الزهراني يحتفل بعقد قران ابنه محمد

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لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بدومة الجندل تحتفل بيوم الوطن وتقيم عدة فعاليات

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رجل الأعمال جمعان الزهراني يحتفل بعقد قران ابنه محمد

رجل الأعمال جمعان الزهراني يحتفل بعقد قران ابنه محمد
http://almnatiq.net/?p=906419
المناطق-يوسف المطيري

احتفل رجل الأعمال المهندس جمعان بن سعيد الزهراني ، بعقد قران ابنه محمد ، مساء اليوم الجمعة ، في قاعة الفخامة للاحتفالات بمحافظة الطائف ، على ابنة المرحوم سعيد بن محمد آل لافي الغامدي ، وذلك في حفل اقتصر على أهل العروسين تماشياً مع القرارات الخاصة بمنع التجمعات ، والتدابير التي وضعتها وزارة الصحة في ظل الظروف الراهنة لمواجهة فيروس كورونا.
صحيفة «المناطق» وهي تنقل الخبر تتقدم للعروسين بخالص التهاني والتبريكات ، وتتمنى لهما حياة زوجية سعيدة.

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