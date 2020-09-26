الرئيس اليمني يدعو المجتمع الدولي لمساندة بلاده في مواجهة التحديات الاقتصادية

المناطق - الرياض

دعا الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي المجتمع الدولي إلى الاستنفار لمساندة جهود الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية، ودعم سياسات وخطط دعم العملة الوطنية لتحقيق الاستقرار المعيشي.

وشدد الرئيس هادي- في كلمته التي ألقاها عبر الاتصال المرئي بالدورة الـ 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة- على عدم سماح المجتمع الدولي بتحويل الحوثيين للملف الإنساني إلى ملف لابتزاز الحكومة والمجتمع الدولي من خلال الإصرار على نهب الأموال الخاصة بدفع الرواتب وتعطيل جهود الأمم المتحدة.

كما دعا الرئيس اليمني، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية- المجتمع الدولي إلى العمل الجاد والعاجل من أجل إنهاء الكارثة المحتملة التي يمكن أن يتسبب بها خزان النفط صافر، الذي ترفض ميليشيا الحوثي السماح للفرق الأممية المختصة بصيانته وإصلاحه.