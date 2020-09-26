احدث الأخبار

مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع سلات غذائية للأسر الأكثر احتياجًا في لبنان
أبرز المواد
 الرئيس اليمني يدعو المجتمع الدولي لمساندة بلاده في مواجهة التحديات الاقتصادية
أبرز المواد
 فضيحة مخدرات تضرب السينما الهندية ونجوم كبار بقلب التحقيقات
أبرز المواد
 رأسه تساوي 10 ملايين دولار.. من هو “زعيم داعش الجديد”؟
أبرز المواد
 ترجيح فرضية الإرهاب بهجوم باريس.. و5 معتقلين جدد
أبرز المواد
 الأمم المتحدة تدعو ميليشيات طرابلس المتقاتلة إلى وقف القتال
أبرز المواد
 رجل الأعمال جمعان الزهراني يحتفل بعقد قران ابنه محمد
مجتمع المناطق
 لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بدومة الجندل تحتفل بيوم الوطن وتقيم عدة فعاليات
منطقة الجوف
 المجسمات الجمالية تزين شوارع سكاكا في اليوم الوطني
منطقة الجوف
 أمانة الجوف تتوشح باللون الأخضر وعرض الليزر في يوم الوطن
منطقة الجوف
 الاتفاق ينهي أسبوعه الإعدادي الأول باختبار لياقي
الرياضة
 رئيس البرلمان العربي يُطالب المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لصيانة خزان صافر النفطي لتفادي كارثة في البحر الأحمر
أبرز المواد
مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع سلات غذائية للأسر الأكثر احتياجًا في لبنان

مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع سلات غذائية للأسر الأكثر احتياجًا في لبنان

أبرز المواد
الرئيس اليمني يدعو المجتمع الدولي لمساندة بلاده في مواجهة التحديات الاقتصادية

الرئيس اليمني يدعو المجتمع الدولي لمساندة بلاده في مواجهة التحديات الاقتصادية

أبرز المواد
فضيحة مخدرات تضرب السينما الهندية ونجوم كبار بقلب التحقيقات

فضيحة مخدرات تضرب السينما الهندية ونجوم كبار بقلب التحقيقات

أبرز المواد
رأسه تساوي 10 ملايين دولار.. من هو “زعيم داعش الجديد”؟

رأسه تساوي 10 ملايين دولار.. من هو “زعيم داعش الجديد”؟

أبرز المواد

الرئيس اليمني يدعو المجتمع الدولي لمساندة بلاده في مواجهة التحديات الاقتصادية

الرئيس اليمني يدعو المجتمع الدولي لمساندة بلاده في مواجهة التحديات الاقتصادية
http://almnatiq.net/?p=906428
المناطق - الرياض

دعا الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي المجتمع الدولي إلى الاستنفار لمساندة جهود الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية، ودعم سياسات وخطط دعم العملة الوطنية لتحقيق الاستقرار المعيشي.
وشدد الرئيس هادي- في كلمته التي ألقاها عبر الاتصال المرئي بالدورة الـ 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة- على عدم سماح المجتمع الدولي بتحويل الحوثيين للملف الإنساني إلى ملف لابتزاز الحكومة والمجتمع الدولي من خلال الإصرار على نهب الأموال الخاصة بدفع الرواتب وتعطيل جهود الأمم المتحدة.
كما دعا الرئيس اليمني، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية- المجتمع الدولي إلى العمل الجاد والعاجل من أجل إنهاء الكارثة المحتملة التي يمكن أن يتسبب بها خزان النفط صافر، الذي ترفض ميليشيا الحوثي السماح للفرق الأممية المختصة بصيانته وإصلاحه.

روابط ذات صلة

مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع سلات غذائية للأسر الأكثر احتياجًا في لبنان

مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع سلات غذائية للأسر الأكثر احتياجًا في لبنان
فضيحة مخدرات تضرب السينما الهندية ونجوم كبار بقلب التحقيقات

فضيحة مخدرات تضرب السينما الهندية ونجوم كبار بقلب التحقيقات
رأسه تساوي 10 ملايين دولار.. من هو “زعيم داعش الجديد”؟

رأسه تساوي 10 ملايين دولار.. من هو “زعيم داعش الجديد”؟

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*