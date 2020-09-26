احدث الأخبار

مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع سلات غذائية للأسر الأكثر احتياجًا في لبنان
أبرز المواد
 الرئيس اليمني يدعو المجتمع الدولي لمساندة بلاده في مواجهة التحديات الاقتصادية
أبرز المواد
 فضيحة مخدرات تضرب السينما الهندية ونجوم كبار بقلب التحقيقات
أبرز المواد
 رأسه تساوي 10 ملايين دولار.. من هو “زعيم داعش الجديد”؟
أبرز المواد
 ترجيح فرضية الإرهاب بهجوم باريس.. و5 معتقلين جدد
أبرز المواد
 الأمم المتحدة تدعو ميليشيات طرابلس المتقاتلة إلى وقف القتال
أبرز المواد
 رجل الأعمال جمعان الزهراني يحتفل بعقد قران ابنه محمد
مجتمع المناطق
 لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بدومة الجندل تحتفل بيوم الوطن وتقيم عدة فعاليات
منطقة الجوف
 المجسمات الجمالية تزين شوارع سكاكا في اليوم الوطني
منطقة الجوف
 أمانة الجوف تتوشح باللون الأخضر وعرض الليزر في يوم الوطن
منطقة الجوف
 الاتفاق ينهي أسبوعه الإعدادي الأول باختبار لياقي
الرياضة
 رئيس البرلمان العربي يُطالب المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لصيانة خزان صافر النفطي لتفادي كارثة في البحر الأحمر
أبرز المواد
مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع سلات غذائية للأسر الأكثر احتياجًا في لبنان

مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع سلات غذائية للأسر الأكثر احتياجًا في لبنان

أبرز المواد
الرئيس اليمني يدعو المجتمع الدولي لمساندة بلاده في مواجهة التحديات الاقتصادية

الرئيس اليمني يدعو المجتمع الدولي لمساندة بلاده في مواجهة التحديات الاقتصادية

أبرز المواد
فضيحة مخدرات تضرب السينما الهندية ونجوم كبار بقلب التحقيقات

فضيحة مخدرات تضرب السينما الهندية ونجوم كبار بقلب التحقيقات

أبرز المواد
رأسه تساوي 10 ملايين دولار.. من هو “زعيم داعش الجديد”؟

رأسه تساوي 10 ملايين دولار.. من هو “زعيم داعش الجديد”؟

أبرز المواد

مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع سلات غذائية للأسر الأكثر احتياجًا في لبنان

مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع سلات غذائية للأسر الأكثر احتياجًا في لبنان
http://almnatiq.net/?p=906435
المناطق - الرياض

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع جمعية الغنى الخيرية أمس 682 سلة غذائية للاجئين السوريين والفلسطينيين والأسر اللبنانية الأكثر احتياجا في عدد من المحافظات اللبنانية، استفاد منها 3,410 أفراد.
ويأتي ذلك في إطار مشروع تأمين وتوزيع السلال الغذائية في جمهورية لبنان لعام 1442ه‍.

روابط ذات صلة

الرئيس اليمني يدعو المجتمع الدولي لمساندة بلاده في مواجهة التحديات الاقتصادية

الرئيس اليمني يدعو المجتمع الدولي لمساندة بلاده في مواجهة التحديات الاقتصادية
فضيحة مخدرات تضرب السينما الهندية ونجوم كبار بقلب التحقيقات

فضيحة مخدرات تضرب السينما الهندية ونجوم كبار بقلب التحقيقات
رأسه تساوي 10 ملايين دولار.. من هو “زعيم داعش الجديد”؟

رأسه تساوي 10 ملايين دولار.. من هو “زعيم داعش الجديد”؟

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*