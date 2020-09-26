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نائب الرئيس اليمني: تنفيذ اتفاق الرياض يمثل أهمية كبيرة في لملمة صفوف اليمنيين

نائب الرئيس اليمني: تنفيذ اتفاق الرياض يمثل أهمية كبيرة في لملمة صفوف اليمنيين
http://almnatiq.net/?p=906436
المناطق - الرياض

قال نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح إن تنفيذ اتفاق الرياض وآلية تسريعه يمثل أهمية كبيرة في لملمة صفوف اليمنيين بحرص من الرئيس عبدربه منصور هادي ورعاية كريمة من المملكة العربية السعودية.
وأكد نائب الرئيس اليمني أن ما تمارسه مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران من هجمات عدوانية تستهدف المدن اليمنية وفي مقدمتها مأرب ومناطق في المملكة بالتحشيد المسلح والصواريخ الباليستية والطيران المسير، لا يوحي بأي شكل من الأشكال وجود نوايا حقيقية لديها بالحرص على السلام.
ودعا الفريق محسن- خلال لقائه مؤخرا في مدينة الرياض نائب السفير البريطاني لدى اليمن القائم بأعمال السفارة سيمون سمارت- المجتمع الدولي للضغط على مليشيا الحوثي للرضوخ للسلام واحترام مرجعيات اليمنيين والمشروعية الدولية.
وأشار نائب الرئيس اليمني، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية- إلى ما أعلنه ناطق الجيش الإيراني من اعتراف صريح بدعم بلاده لمليشيا الحوثي الإرهابية، وقال إن هذا يعد ” تعزيزاً لما تمتلكه الشرعية ودول التحالف من أدلة تثبت هذا التدخل السافر لإيران في شأن خارجي ودعمها لمليشيا عنصرية انقلابية بهدف الإضرار بمصالح وأمن اليمن والمنطقة والأشقاء والأصدقاء”.
من جانبه جدد القائم بأعمال السفير البريطاني حرص المملكة المتحدة على إحلال السلام الدائم في اليمن والعمل على إنهاء المعاناة الانسانية لليمنيين وتحقيق الأمن والاستقرار، مستعرضاً القضايا والموضوعات المرتبطة بمساعي السلام والجهود المبذولة في هذا الإطار.

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