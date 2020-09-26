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الموارد البشرية: إلزام المنشآت بتصديق لائحة عملها في مكاتب محاماة

الموارد البشرية: إلزام المنشآت بتصديق لائحة عملها في مكاتب محاماة
http://almnatiq.net/?p=906438
المناطق - الرياض

أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي قراراً بإلزام المنشآت التجارية كافة بإعداد لائحة تنظيم عمل خاصة بها، ويشترط مراجعتها وتصديقها من مكاتب المحاماة المعتمدة على الموقع الإلكتروني للوزارة ليقوم المكتب بدوره بالتأكد من خلوها من أي تعارض مع أحكام نظام العمل ولائحته التنفيذية وملحقاتها والقرارات الصادرة تنفيذًا له، ومن ثم رفعها للجهة المختصة بالوزارة وفق ما تقرره من إجراءات.

وبحسب “عكاظ”، سيسمح للمنشآت التي يقل عدد عمالتها عن 50 عاملاً اختيار النموذج الموحد للائحة تنظيم العمل إلكترونياً دون إجراء أي تعديل أو إضافات عليها وذلك عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، ومتابعة الخطوات المطلوبة حتى تُعتمد، وتصدر شهادة إلكترونية بذلك.

ووفقاً لقرار الراجحي، ستستثنى المنشآت التي سبق لها اعتماد لائحة تنظيم عمل خاصة بها من إعداد لائحة تنظيم عمل جديدة وفق النموذج الموحد المرفق بهذه اللائحة إذا كانت جميع المواد الواردة بها تتفق مع نظام العمل وهذه اللائحة والنموذج الموحد للائحة تنظيم العمل والقرارات الصادرة بموجبها، أما إذا تضمنت مواد تتعارض مع ذلك، فتعتبر تلك المواد ملغاة ولا يعتد بها وعلى المنشأة تعديل تلك المواد بحيث تتفق مع نظام العمل ولائحته والنموذج الموحد للائحة تنظيم العمل.

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