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الصحة العالمية: مليونا وفاة محتملة بسبب كورونا إذا لم نقم بما يلزم

الصحة العالمية: مليونا وفاة محتملة بسبب كورونا إذا لم نقم بما يلزم
http://almnatiq.net/?p=906449
المناطق - الرياض

حذّرت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، بأنه “من المحتمل جدا” أن تبلغ حصيلة وفيات كوفيد-19 مليونين في حال عدم القيام بكل ما يلزم.

ومع قرب بلوغ الحصيلة الإجمالية لوفيات كوفيد-19 حول العالم مليون حالة، اعتبرت المنظمة أن احتمالات بلوغ الحصيلة المليونين غير مستبعدة إن لم تنسق الدول والأفراد جهود التصدي للأزمة.

وقال مدير برنامج الطوارئ في المنظمة مايكل راين في مؤتمر عبر الفيديو ردا على سؤال عن احتمال بلوغ حصيلة الوفيات الناجمة عن الجائحة مليونين، إن “مليون حالة (وفاة) هو رقم رهيب علينا أن نمعن التفكير فيه قبل أن نبدأ التفكير في احتمال بلوغ مليوني حالة”.

وتساءل راين “هل نحن مستعدون لبذل كل ما يتطلّبه الأمر لتجنّب (بلوغ) هذا الرقم؟”.

وقال مدير برنامج الطوارئ “ما لم نبذل جميعا كل الجهود، لن تكون الأرقام التي تتحدثون عنها مجرّد تصوّر بل لسوء الحظ وللأسف محتملة جدا”.

وأودى فيروس كورونا المستجد بحياة 984 ألفا و68 شخصا على الأقل منذ ظهوره في الصين في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وفق حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية عند الساعة 11,00 ت غ من يوم الجمعة.

وتم تسجيل نحو 32,3 مليون إصابة بالوباء.

وتطرّق راين إلى التحديات التي تواجه تمويل اللقاحات المستقبلية المضادة لكوفيد-19 وإنتاجها وتوزيعها.

وقال راين “إنها مهمة كبيرة ملقاة على عاتق كل المعنيين، إذا نظرنا إلى فقدان مليون شخص في غضون تسعة أشهر ومن ثم إلى احتمالات التوصل إلى لقاح في الأشهر التسعة المقبلة”.

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