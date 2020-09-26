شاهد.. طائرة عسكرية تسقط وتحترق وتقتل 22 في أوكرانيا

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قضى 22 شخصا على الأقل، بتحطم طائرة نقل عسكرية، واحتراقها مساء الجمعة وهي تحاول الهبوط في مطار ثاني أكبر مدينة فى أوكرانيا بعد العاصمة كييف، وهي Kharkiv في الشمال الشرقي الأوكراني، بحسب بيان صدر عن القوات الجوية.

الطائرة، وهي طراز أنتونوف AN-26 روسية الصنع ودخلت الخدمة بالسبعينيات، كانت في رحلة تدريب، وعلى متنها 28 شخصا، بعضهم طلاب من “جامعة خاركيف الجوية” اضافة الى عدد من الطيارين العسكريين، وطاقم من 5 أفراد، بحسب موقع zaxid.net الاخباري الأوكراني، وبخبره ذكر أمها تعرضت الى عطل ما أفقدها مسلكها أثناء الهبوط، فسقطت محترقة قرب طريق سريع يبعد كيلومترين عن مطار Chuguev العسكري، فقام شاهد عيان مار بسيارته في المكان بتصويرها، ثم تحول ما التقطه الى فيديو انتشر في “يوتيوب” وبقية مواقع التواصل.

ووفقا لتقرير صدر بأوائل العام الجاري عن موقع Flight global المتخصص بالطيران والطائرات، فإن القوات الجوية الأوكرانية لديها 25 طائرة من هذا الطراز المعروف بمحركات توربينية مزدوجة، تسع الواحدة 40 راكبا اضافة إلى طاقم من 5 أشخاص، فيما تبلغ سرعتها 440 كيلومترًا في الساعة بمدى يصل إلى 2500 كيلومتر، وهي تستخدم بشكل أساسي لنقل الركاب والبضائع ونشر المظليين.