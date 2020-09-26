احدث الأخبار

الكشف عن مدة بقاء فيروس كورونا في المصعد بعد سعال المصاب
أبرز المواد
 القبض على 15 مخالفاً لأنظمة أمن الحدود بحي المهدية غرب مدينة الرياض
أبرز المواد
 شاهد.. طائرة عسكرية تسقط وتحترق وتقتل 22 في أوكرانيا
أبرز المواد
 فرنسا تستدعي سفير إيران احتجاجاً على انتهاكات حقوق الإنسان
أبرز المواد
 الصحة العالمية: مليونا وفاة محتملة بسبب كورونا إذا لم نقم بما يلزم
أبرز المواد
 جونسون يشتكي من راتبه المنخفض وشقته “المتواضعة”
أبرز المواد
 نائب الرئيس اليمني: تنفيذ اتفاق الرياض يمثل أهمية كبيرة في لملمة صفوف اليمنيين
أبرز المواد
 الموارد البشرية: إلزام المنشآت بتصديق لائحة عملها في مكاتب محاماة
أبرز المواد
 وزير الشؤون الإسلامية: لم أقصد ابن باز وابن عثيمين.. والمفلسين والحمقى يجيّرون قولي
أبرز المواد
 مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع سلات غذائية للأسر الأكثر احتياجًا في لبنان
أبرز المواد
 الرئيس اليمني يدعو المجتمع الدولي لمساندة بلاده في مواجهة التحديات الاقتصادية
أبرز المواد
 فضيحة مخدرات تضرب السينما الهندية ونجوم كبار بقلب التحقيقات
أبرز المواد
الكشف عن مدة بقاء فيروس كورونا في المصعد بعد سعال المصاب

الكشف عن مدة بقاء فيروس كورونا في المصعد بعد سعال المصاب

أبرز المواد
القبض على 15 مخالفاً لأنظمة أمن الحدود بحي المهدية غرب مدينة الرياض

القبض على 15 مخالفاً لأنظمة أمن الحدود بحي المهدية غرب مدينة الرياض

أبرز المواد
شاهد.. طائرة عسكرية تسقط وتحترق وتقتل 22 في أوكرانيا

شاهد.. طائرة عسكرية تسقط وتحترق وتقتل 22 في أوكرانيا

أبرز المواد
فرنسا تستدعي سفير إيران احتجاجاً على انتهاكات حقوق الإنسان

فرنسا تستدعي سفير إيران احتجاجاً على انتهاكات حقوق الإنسان

أبرز المواد

الكشف عن مدة بقاء فيروس كورونا في المصعد بعد سعال المصاب

الكشف عن مدة بقاء فيروس كورونا في المصعد بعد سعال المصاب
http://almnatiq.net/?p=906462
المناطق_وكالات

كشفت دراسة جديدة أن جزيئات فيروس كورونا الناتجة عن السعال، يمكن أن تدور داخل المصعد لمدة تصل إلى نصف ساعة إذا أغلقت الأبواب.

وقام خبراء من جامعة أمستردام بمحاكاة سلسلة من السعال داخل مصعد المستشفى، لتحديد المدة التي استمرت فيها القطرات في ظل ظروف مختلفة ن بحسب روسيا اليوم نقلاً عن صحيفة الديلي ميل .

وعندما تُغلق أبواب المصعد، يمكن أن تستمر القطرة المصابة لمدة تصل إلى نصف ساعة، ولكن عند فتح الأبواب، تختفي القطرات في غضون أربع دقائق.

وفي ظل دورات العمل العادية مع فتح الأبواب وإغلاقها بانتظام، يمكن أن تستمر القطرات المصابة الناتجة عن السعال أو التحدث بصوت عال، لمدة عشر دقائق تقريبا.

ويقول الفريق إن ارتداء قناع أثناء التواجد في المصعد، يخفف من بعض المشكلة مع التهوية المناسبة في جميع الأوقات، وليس فقط عندما يتحرك المصعد.

وأوضح الفريق أن الهباء الجوي، الذي يحتوي على جزيئات تنفسية صغيرة، يُنظر إليه بشكل متزايد على أنه طريقة مهمة محتملة لنقل فيروس كورونا.

روابط ذات صلة

القبض على 15 مخالفاً لأنظمة أمن الحدود بحي المهدية غرب مدينة الرياض

القبض على 15 مخالفاً لأنظمة أمن الحدود بحي المهدية غرب مدينة الرياض
شاهد.. طائرة عسكرية تسقط وتحترق وتقتل 22 في أوكرانيا

شاهد.. طائرة عسكرية تسقط وتحترق وتقتل 22 في أوكرانيا
فرنسا تستدعي سفير إيران احتجاجاً على انتهاكات حقوق الإنسان

فرنسا تستدعي سفير إيران احتجاجاً على انتهاكات حقوق الإنسان

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*