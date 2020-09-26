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أبحاث تكشف لماذا «كوفيد-19» يترك بعض المصابين في حالات شديدة وأخرى خفيفة؟

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أبحاث تكشف لماذا «كوفيد-19» يترك بعض المصابين في حالات شديدة وأخرى خفيفة؟

أبحاث تكشف لماذا «كوفيد-19» يترك بعض المصابين في حالات شديدة وأخرى خفيفة؟
http://almnatiq.net/?p=906463
المناطق_الرياض

توصلت أبحاث جديدة أن نسبة كبيرة من المرضى الذين يصابون بأشكال مهددة للحياة من «كوفيد-19» يعانون من عيوب وراثية أو مناعية تضعف قدراتهم في مكافحة الفايروس.

وفي دراسة نُشرت في مجلة Science، يصف Covid Human Genetic Effort، وهو اتحاد دولي يهدف إلى اكتشاف العيوب الخلقية في المناعة الكامنة وراء الأشكال الشديدة من كوفيد-19، خللين في مرضى كورونا المصابين بحالات خطيرة تمنعهم من صنع جزيء مناعي في الخطوط الأمامية يسمى إنترفيرون نوع 1، وهو عبارة عن 17 بروتينا تنتجها الخلايا المصابة من أجل المساعدة في وقف انتشار كل ما يصيبها.

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