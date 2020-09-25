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اقتداء بالملك المؤسس.. امير الجوف يتبرع بتوزيع غذاء وكسوة لأيتام الجوف باليوم الوطني

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اقتداء بالملك المؤسس.. امير الجوف يتبرع بتوزيع غذاء وكسوة لأيتام الجوف باليوم الوطني

اقتداء بالملك المؤسس.. امير الجوف يتبرع بتوزيع غذاء وكسوة لأيتام الجوف باليوم الوطني
http://almnatiq.net/?p=906472
المناطق - الجوف

تبرع صاحب السمو الملكي الامير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز بتوزيع وجبات غدائية وكسوة كاملة لأيتام منطقة الجوف بمناسبة اليوم الوطني للملكة العربية السعودية .
وقال رئيس جمعية الأيتام بالجوف الدكتور نواف بن ذويبان الخالدي، أن تبرع سمو أمير منطقة الجوف جاء اقتداء بما كان يأمر به الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ” يرحمه الله” حيث كان يوجه بها باليوم الوطني للملكة، وذلك حسب الوثيقة التي نشرتها الصحافة .
وأوضح أن الجمعية تسلمت مبلغ ثلاثمائة ألف ريال قيمة التبرع من سمو أمير المنطقة وباشرنا التنفيذ.
ورفع رئيس جمعية الأيتام بالجوف الدكتور نواف الخالدي باسمه ونيابة عن الأيتام واسرهم بالمنطقة خالص الشكر والتقدير لسمو أمير الجوف على هذه المبادرة التي اسعدتهم باليوم الوطني ، داعياً الله أن يجعل ذلك في ميزان حسنات سموه .

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