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الأرصاد: تدني الرؤية الأفقية بوسط وشرق المملكة

الأرصاد: تدني الرؤية الأفقية بوسط وشرق المملكة

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اقتداء بالملك المؤسس.. امير الجوف يتبرع بتوزيع غذاء وكسوة لأيتام الجوف باليوم الوطني

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الأرصاد: تدني الرؤية الأفقية بوسط وشرق المملكة

الأرصاد: تدني الرؤية الأفقية بوسط وشرق المملكة
http://almnatiq.net/?p=906485

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشمالية من وسط وشرق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 20-42 كم/ساعة وتكون غربية إلى شمالية غربية تتحول ليلا شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-38كم/ساعة.

وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين وربع على الجزء الشمالي والأوسط وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 12-32كم/ساعة وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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