قانوني يكشف إمكانية قبول احتجاج الهلال ضد شطب نتائجه في البطولة الآسيوية استنادا إلى هذا البند!

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أوضح المحامي ورئيس لجنة الانضباط سابقا في الاتحاد السعودي لكرة القدم أيمن الرفاعي إمكانية قبول احتجاج الهلال ضد قرار الاتحاد الآسيوي بشطب نتائجه في حال إقناع لجنة المسابقات بالاستناد إلى بند القوة القاهرة .

القوة القاهرة

وقال الرفاعي خلال مداخلة على قناة العربية: هناك اتجاهين الأول هو أنه يمكن أن يقبل الاحتجاج بالقوة القاهرة لأنها منعت النادي من تنفيذ المباراة لسبب خارج عن إرادته أما الاتجاه أو الرأي الآخر يقول أن هناك لائحة خاصة بهذه الجائحة والتي تضمنت أنه إذا ظهر حالات إصابة إيجابية في الفريق لا يمكن أن يكون هناك إعادة جدول للمباريات. لافتا إلى أن اللائحة لم تحدد عدد معين للإصابات.

وتابع : من وجهة نظري يجب أن نستند إلى الأصل وهو “القوة القاهرة” فإذا منعت النادي أو أي شخص أو مسؤول عن القيام بهذا الفعل فهذا يعتبر من أحكام القوة القاهرة وإذا أراد الهلال إقناع الاتحاد الآسيوي بهذا الأمر يجب عليه أن يركز على نقطة أن المادة التي استحدثت في الأحكام الخاصة لم تذكر صراحة إذا كان هناك عدد معين .

لجنة المسابقات

وأردف: هناك مسألة أهم وهو وجود بند يسمح للجنة الانضباط والاتحاد الآسيوي بإحالة هذا الموضوع للجنة المسابقات ونحن نعلم جميعا أن من أصدر القرار هي لجنة المسابقات الفرعية التي نظمت هذه المسابقة. وتساءل : “كيف تكون لجنة المسابقات أنت الحكم والقاضي”.

وأشار إلى أن اللجنة التنفيذية كان باستطاعتها أن تأخذ بروح القانون وتغيير البنود التي تعيق إقامة المباريات . لافتا إلى أن النصوص القانونية التي تخص الرياضة تأتي دائما لمصلحة اللعبة.

وأضاف: القوة القاهرة في بند اللائحة الأسيوية هو بند تقديري للجنة وهذه اللجنة لم تقدر ما حدث للهلال أنه قوى قاهرة ولذلك لابد أن يضع الهلال فرضيات أو إجابات تقنع هذه اللجان بتغيير رأيها وخاصة لجنة المسابقات لأن لجنة الانضباط ستعيد الاحتجاج إلى لجنة المسابقات وعادة إذا لم تجد اللجنة ما يجعلها أن تتراجع عن رأيها سنجد أن الهلال سيجد صعوبة في إقناع هذه اللجنة التي صدرت القرار.