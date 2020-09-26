المناصب السيادية على طاولة الفرقاء الليبيين غدا بالمغرب

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يستأنف الفرقاء الليبيون اجتماعاتهم، غدا الأحد، في مدينة بوزنيقة في المغرب، فيما تتواصل الاستعدادات لعقد الحوار الليبي في جنيف الشهر القادم.

ورجحت مصادر ليبية أن يشارك عقيلة صالح، رئيس البرلمان الليبي، وخالد المِشْري، رئيس مجلس الدولة الاستشاري، في الجولة الثانية من اجتماعات المغرب.

وسيعمل المجتمعون على التوصل إلى الاتفاق النهائي حول المناصب السيادية، كما ستشمل المشاورات التحضير لاجتماع جنيف في أكتوبر القادم، للاتفاق على تشكيل المجلس الرئاسي الجديد وحكومة الوحدة الوطنية.

وكانت مصادر ليبية قالت لصحيفة “الشرق الأوسط”، إن الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق، توصلا لتوافق مبدئي على جعل سرت مدينة منزوعة السلاح، وتحويلها إلى مقر مؤقت للسلطة الجديدة، التي يجري التداول بشأنها.