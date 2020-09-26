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“إيجار” ينصح المواطنين بخطوات تسهل عملية النقل والتنظيم للمسكن الجديد

“إيجار” ينصح المواطنين بخطوات تسهل عملية النقل والتنظيم للمسكن الجديد
http://almnatiq.net/?p=906499
المناطق_الرياض

نشر الحساب الرسمي لبرنامج إيجار على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” جرافيك قدم من خلاله عدد من النصائح للمواطنين قبل الانتقال للمسكن الجديد.

ووفقا للتفاصيل فقد نصح البرنامج الذي يعتبر إحدى المبادرات التابعة لوزارة الإسكان مَن يرغبون في النقل لسكن جديد باتباع 4 خطوات تسهل عملية النقل والتنظيم، منها تصنيف الأغراض في صناديق بفئات منظمة.

وأكد البرنامج على نقل الأثاث الثقيل بعد تنظيف السكن مع الاحتفاظ بالأغراض المهمة في شنط محكمة الإغلاق، مشيراً إلى ضرورة تسليم المكان القديم مثلما تم استلامه من قبل.

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