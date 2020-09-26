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البيئة: خطط لتقديم قروض للمشاريع الزراعية بـ 3.5 مليار ريال

البيئة: خطط لتقديم قروض للمشاريع الزراعية بـ 3.5 مليار ريال
http://almnatiq.net/?p=906509
المناطق_الرياض

قالت وزارة البيئة والمياه والزراعة، إنها وضعت خططا لتقديم القروض للمشاريع الزراعية على مستوى المملكة بقيمة تصل إلى 3.5 مليار ريال.

وأضافت الوزارة في بيان لها، أنها تسعى خلال عام 2021 إلى تحقيق المرتبة الأولى عالمياً في تصدير التمور بزيادة نسبة الصادرات 12% سنوياً، بواقع 1.75 مليار ريال و222 ألف طن.

وذكرت أنها وضعت خططا جديدة لتقديم الخدمات الزراعية وتطوير القطاع الزراعي في المملكة، حيث تعمل على تنفيذ برنامج التنمية الريفية الزراعية، لتعزيز قدرات صغار المنتجين وجمعياتهم التعاونية، وتمكينهم من الموارد الإنتاجية والوصول للأسواق، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج الإعانات الزراعية، والعمل على تحقيق الأمن الغذائي.

وتمضي الوزارة ومنظومتها بالمملكة، قدمًا نحو قيادة التحول نحو تنمية بيئية مستدامة، وتحقيق الأمن المائي والغذائي الشامل للمملكة وتنمية زراعية مستدامة، ضمن استراتيجيات وضعت لتحقيق أهداف رؤية 2030.

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