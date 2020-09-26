احدث الأخبار

الشورى يواصل عقد جلساته الافتراضية ويناقش عددًا من الموضوعات ويصوت على عددٍ من القرارات
أبرز المواد
 الإدارة الأميركية تقترب من تصنيف قادة الحوثيين على أنهم «إرهابيون عالميون»
أبرز المواد
 اقتداء بالملك المؤسس : سمو امير الجوف يتبرع بتوزيع غذاء وكسوة لأيتام الجوف باليوم الوطني
أبرز المواد
 الصين تنفي تقريرا حول تدمير آلاف المساجد: “شائعات مغرضة”
أبرز المواد
 حظر “تيك توك” في أمريكا يدخل حيز التنفيذ.. غداً
أبرز المواد
 القيادة تهنئ رئيس تركمانستان بذكرى استقلال بلاده
أبرز المواد
 الأهلي يسعى للوصول لربع النهائي عبر بوابة شباب أهلي دبي
أبرز المواد
 السودان.. استعادة تمثال تهارقا “المضروب” من قبضة الإخوان
أبرز المواد
 أمين تبوك يزور بلدية ضباء ويتابع سير العمل بمشروعاتها التنموية
أبرز المواد
 البيئة: خطط لتقديم قروض للمشاريع الزراعية بـ 3.5 مليار ريال
أبرز المواد
 إيران : اختفاء” 70 بالمئة من ميزانية مكافحة كورونا وارتفاع عدد المصابين بشكل كبير!
أبرز المواد
 “إيجار” ينصح المواطنين بخطوات تسهل عملية النقل والتنظيم للمسكن الجديد
أبرز المواد
الشورى يواصل عقد جلساته الافتراضية ويناقش عددًا من الموضوعات ويصوت على عددٍ من القرارات

الشورى يواصل عقد جلساته الافتراضية ويناقش عددًا من الموضوعات ويصوت على عددٍ من القرارات

أبرز المواد
الإدارة الأميركية تقترب من تصنيف قادة الحوثيين على أنهم «إرهابيون عالميون»

الإدارة الأميركية تقترب من تصنيف قادة الحوثيين على أنهم «إرهابيون عالميون»

أبرز المواد
اقتداء بالملك المؤسس : سمو امير الجوف يتبرع بتوزيع غذاء وكسوة لأيتام الجوف باليوم الوطني

اقتداء بالملك المؤسس : سمو امير الجوف يتبرع بتوزيع غذاء وكسوة لأيتام الجوف باليوم الوطني

أبرز المواد
الصين تنفي تقريرا حول تدمير آلاف المساجد: “شائعات مغرضة”

الصين تنفي تقريرا حول تدمير آلاف المساجد: “شائعات مغرضة”

أبرز المواد

أمين تبوك يزور بلدية ضباء ويتابع سير العمل بمشروعاتها التنموية

أمين تبوك يزور بلدية ضباء ويتابع سير العمل بمشروعاتها التنموية
http://almnatiq.net/?p=906510
المناطق- تبوك
قام أمين منطقة تبوك المهندس درويش بن علي المحفوظ أمس بزيارة تفقدية لبلدية محافظة ضباء التي عقد من خلالها إجتماع بحضور رئيس البلدية الدكتور عبد الله الغبان ومنسوبيها حاثاً إيهام مواصلة العمل الجاد واستشعار المسؤولية وتقديم أرقى الخدمات البلدية للمواطن والمقيم من سكان المحافظة وزوارها كما تمت مناقشة ما يعترض سير عملهم من عوائق ووضع الحلول لها.
وأطلع المهندس المحفوظ خلال الإجتماع على سير العمل والمشروعات القائمة في إطار جوالاته التفقدية لأعمال البلديات التابعة لأمانة منطقة تبوك والوقوف على مراحل تنفيذ خطط المشروعات التنموية القائمة المكلفة بالإشراف عليها ومتابعتها جميع بلديات المحافظات والمراكز التابعة لأمانة المنطقة.
وجاء مشروع قلعة الملك عبد العزيز التاريخية آخر المشروعات التي وقف أمين منطقة تبوك على سير العمل فيها بوصفها أحد أهم المشروعات القائمة حالياً إذ تعدّ من أبرز المواقع السياحية بتبوك لاسيم وأنها بُنيت بسواعد أبناء المنطقة ومعماريو تبوك آن ذاك لتمثّل مقراً يليق بملكٍ يعمل على إدارة شؤون البلاد ومجمع لمجمل الخدمات التي يستفيد منها المواطن في ذلك الوقت ومكاناً سيخلّده التاريخ لتجسيده لمدى اهتمام القيادة بالشعب والعكس.

روابط ذات صلة

الشورى يواصل عقد جلساته الافتراضية ويناقش عددًا من الموضوعات ويصوت على عددٍ من القرارات

الشورى يواصل عقد جلساته الافتراضية ويناقش عددًا من الموضوعات ويصوت على عددٍ من القرارات
الإدارة الأميركية تقترب من تصنيف قادة الحوثيين على أنهم «إرهابيون عالميون»

الإدارة الأميركية تقترب من تصنيف قادة الحوثيين على أنهم «إرهابيون عالميون»
اقتداء بالملك المؤسس : سمو امير الجوف يتبرع بتوزيع غذاء وكسوة لأيتام الجوف باليوم الوطني

اقتداء بالملك المؤسس : سمو امير الجوف يتبرع بتوزيع غذاء وكسوة لأيتام الجوف باليوم الوطني

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*