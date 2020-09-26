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السودان.. استعادة تمثال تهارقا “المضروب” من قبضة الإخوان

السودان.. استعادة تمثال تهارقا “المضروب” من قبضة الإخوان
http://almnatiq.net/?p=906512
المناطق_وكالات

عثرت لجان المقاومة في السودان على تمثال رمزي للملك تهارقا والذي اختفى من مكانه في اخر ايام النظام البائد وأثار الأمر برمته جملة من التساؤلات.

وبحسب التفاصيل التي تحصلت عليها “الوئام” فإن التمثال الرمزي والذي دفعت فيه مبالغ خيالية كان وقد اختفى بشكل مفاجئ من مكانه بمحلية البرقيق بالولاية الشمالية، حيث تم إلقائه بإهمال وعشوائية في مكان مهجور.

وقال مصدر مطلع أن أعوان النظام البائد كانوا وقد قاموا بصناعته في أحد المهرجانات أيام ورغم الاستفهامات العريضة وقتها تم تشييد التمثال برغم الظروف المعقدة.

وشكل إختفاءه المفاجئ تساؤلات منذ فترة لأنه معلماً مألوفاً علي المكان ، حيث تمت سرقته من مكانه لإخفاء الفساد الذي لازم صناعته قبل أن تكتشف اللجنة الميدانية لإعتصام المحلية بمحض الصدفة مكان التمثال اثناء نظافتهم للمكان.

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