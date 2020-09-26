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حظر “تيك توك” في أمريكا يدخل حيز التنفيذ.. غداً

حظر “تيك توك” في أمريكا يدخل حيز التنفيذ.. غداً
http://almnatiq.net/?p=906522
المناطق_وكالات

قدمت إدارة ترمب وثائق تدافع عن قاعدة تحظر تحميل تطبيق وسائل التواصل الاجتماعي “تيك توك” قبل حظره المزمع.

ومن المقرر أن يدخل الحظر حيز التنفيذ في وقت متأخر من يوم غد الأحد، قبل منتصف الليل. وستمنع هذه الخطوة متاجر مثل متجر تطبيقات أبل “ابل آب ستور” من عرض تحميل “تيك توك”.

وقدمت الحكومة الأمريكية الوثائق يوم الجمعة. وفي وثائق المحكمة، كررت الإدارة تأكيدها بأن “تيك توك” يجمع الكثير من البيانات من المستخدمين الأمريكيين. وأشارت إلى أنه من وجهة نظر واشنطن، هناك خطر من أن تتمكن السلطات الصينية من الوصول إليها.

وتم شطب بعض مقاطع وثائق المحكمة بخط أسود. وتتضمن هذه المقاطع أيضا سبب استمرار الحكومة الأمريكية في رؤية المخاطر على الرغم من التأكيد على أنه سيتم تخزين البيانات الخاصة بالمستخدمين الأمريكيين في الولايات المتحدة بموجب اتفاق مبدئي بين “تيك توك” واثنتين من الشركات الأمريكية الكبرى.

وحددت المحكمة جلسة يوم غد الأحد للنظر في طلب من “تيك توك” لإصدار أمر قضائي ضد حظر التنزيل.

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