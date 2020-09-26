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الصين تنفي تقريرا حول تدمير آلاف المساجد: “شائعات مغرضة”

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الصين تنفي تقريرا حول تدمير آلاف المساجد: “شائعات مغرضة”

الصين تنفي تقريرا حول تدمير آلاف المساجد: “شائعات مغرضة”
http://almnatiq.net/?p=906526
المناطق_وكالات

نفت وزارة الخارجية الصينية مزاعم معهد بحثي أسترالي بأنها دمرت آلاف المساجد في منطقة شينجيانغ بغرب الصين، وقالت إنه يوجد هناك أكثر من 24 ألف مسجد “وهو عدد أكبر من عدد المساجد الموجودة في كثير من الدول الإسلامية”.

ونشر معهد السياسة الاستراتيجية الأسترالي تقريراً، يوم الخميس، قدّر أن نحو 16 ألف مسجد دُمرت أو لحقت بها أضرار في شينجيانغ، بسبب سياسات الحكومة معظمها منذ عام 2017.

وتم وضع هذه التقديرات باستخدام صور بالأقمار الصناعية، واستندت إلى عينة من 900 موقع ديني قبل عام 2017، ومن بينها مساجد وأضرحة وأماكن مقدسة.

وقال تقرير المعهد إن “الحكومة الصينية بدأت في حملة منظمة ومتعمدة لإعادة صياغة التراث الثقافي لمنطقة الإيغور ذاتية الحكم بشينجيانغ.. من أجل جعل تلك التقاليد الثقافية للسكان الأصليين تابعة للأمة الصينية”.

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