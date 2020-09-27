رئيس الوزراء اليوناني: الاتحاد الأوروبي سيتحرك ضد استفزازات تركيا

المناطق - الرياض

قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، إن الاتحاد الأوروبي سيتحرك ضد استفزازات تركيا.

وأضاف رئيس الوزراء اليوناني أن تركيا ردت على دعواتنا للحوار بالتصعيد، لافتا إلى أنها تخالف القانون الدولي في المتوسط.

يذكر أن اليونان أكدت سابقا ألا تفاوض مع أنقرة قبل وقف ما وصفتها “بالاستفزازات التركية”، بينما سعت ألمانيا والحلف الأطلسي إلى التوسط لحل تلك الأزمة.

وأدى الخلاف على احتياطيات النفط والغاز إلى حشد عسكري في شرق البحر المتوسط من قبل عدة أطراف، كما فاقم الخلاف التركي الأوروبي. فقد أرسلت تركيا واليونان، وهما عضوتان في حلف الناتو، سفناً حربية إلى المنطقة حيث كانت السفينة أوروك ريس منخرطة في أبحاث، وأجرتا تدريبات عسكرية لتأكيد مزاعمهما.

وتصاعدت حدة التوتر في منطقة شرق البحر المتوسط بسبب مطالبات متبادلة بين تركيا من جهة واليونان وقبرص من جهة أخرى بأحقية كل طرف في المناطق البحرية التي يعتقد أنها غنية بالغاز الطبيعي.