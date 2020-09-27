احدث الأخبار

رئيس الوزراء اليوناني: الاتحاد الأوروبي سيتحرك ضد استفزازات تركيا
أبرز المواد
 15 تريليون ريال الإنفاق الحكومي الفعلي في ميزانيات السعودية خلال 5 عقود
أبرز المواد
 لمسة الوالدين.. ماذا تفعل بمخ رضيعهما؟
أبرز المواد
 “عداك وجه اللوم يا مبعد الحوم” .. غلاب بن ود الثبيتي يتغنى بولي العهد
أبرز المواد
 تحت رعاية ولي العهد.. القمة العالمية للذكاء الاصطناعي تنعقد في 21 أكتوبر تحت شعار “الذكاء الاصطناعي لخير البشرية”
أبرز المواد
 هندي يبقر بطن زوجته الحبلى بمنجل للتحقق من جنس المولود المنتظر !!
أبرز المواد
 بيل غيتس يكشف عن موعد طرح لقاح كوفيد-19 ونهاية الوباء
أبرز المواد
 الاستثمارات الأجنبية في الأسهم السعودية تقفز إلى 199 مليار ريال
أبرز المواد
 وزير الرياضة يهنِّئ النادي الأهلي بمناسبة التأهل للدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا
أبرز المواد
 إنقاذ شاب سعودي من شلل مؤكد نتيجة حادث مروع بمستشفى طبرجل بالجوف
منطقة الجوف
 سمو الأميرة مضاوي بنت سعود تشيد بأعمال الفنانات التشكيليات بمنطقة الجوف
منطقة الجوف
 3 مخاطر لملاحقة الإسعاف و900 ريال قيمة المخالفة
أبرز المواد
رئيس الوزراء اليوناني: الاتحاد الأوروبي سيتحرك ضد استفزازات تركيا

رئيس الوزراء اليوناني: الاتحاد الأوروبي سيتحرك ضد استفزازات تركيا

أبرز المواد
15 تريليون ريال الإنفاق الحكومي الفعلي في ميزانيات السعودية خلال 5 عقود

15 تريليون ريال الإنفاق الحكومي الفعلي في ميزانيات السعودية خلال 5 عقود

أبرز المواد
لمسة الوالدين.. ماذا تفعل بمخ رضيعهما؟

لمسة الوالدين.. ماذا تفعل بمخ رضيعهما؟

أبرز المواد
“عداك وجه اللوم يا مبعد الحوم” .. غلاب بن ود الثبيتي يتغنى بولي العهد

“عداك وجه اللوم يا مبعد الحوم” .. غلاب بن ود الثبيتي يتغنى بولي العهد

أبرز المواد

رئيس الوزراء اليوناني: الاتحاد الأوروبي سيتحرك ضد استفزازات تركيا

رئيس الوزراء اليوناني: الاتحاد الأوروبي سيتحرك ضد استفزازات تركيا
http://almnatiq.net/?p=906548
المناطق - الرياض

قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، إن الاتحاد الأوروبي سيتحرك ضد استفزازات تركيا.

وأضاف رئيس الوزراء اليوناني أن تركيا ردت على دعواتنا للحوار بالتصعيد، لافتا إلى أنها تخالف القانون الدولي في المتوسط.

يذكر أن اليونان أكدت سابقا ألا تفاوض مع أنقرة قبل وقف ما وصفتها “بالاستفزازات التركية”، بينما سعت ألمانيا والحلف الأطلسي إلى التوسط لحل تلك الأزمة.

وأدى الخلاف على احتياطيات النفط والغاز إلى حشد عسكري في شرق البحر المتوسط من قبل عدة أطراف، كما فاقم الخلاف التركي الأوروبي. فقد أرسلت تركيا واليونان، وهما عضوتان في حلف الناتو، سفناً حربية إلى المنطقة حيث كانت السفينة أوروك ريس منخرطة في أبحاث، وأجرتا تدريبات عسكرية لتأكيد مزاعمهما.

وتصاعدت حدة التوتر في منطقة شرق البحر المتوسط بسبب مطالبات متبادلة بين تركيا من جهة واليونان وقبرص من جهة أخرى بأحقية كل طرف في المناطق البحرية التي يعتقد أنها غنية بالغاز الطبيعي.

روابط ذات صلة

15 تريليون ريال الإنفاق الحكومي الفعلي في ميزانيات السعودية خلال 5 عقود

15 تريليون ريال الإنفاق الحكومي الفعلي في ميزانيات السعودية خلال 5 عقود
لمسة الوالدين.. ماذا تفعل بمخ رضيعهما؟

لمسة الوالدين.. ماذا تفعل بمخ رضيعهما؟
“عداك وجه اللوم يا مبعد الحوم” .. غلاب بن ود الثبيتي يتغنى بولي العهد

“عداك وجه اللوم يا مبعد الحوم” .. غلاب بن ود الثبيتي يتغنى بولي العهد

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*