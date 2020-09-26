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خدمة رائعة من خرائط غوغل.. اضغط “خيار كوفيد” وراقب ما سيحدث

خدمة رائعة من خرائط غوغل.. اضغط “خيار كوفيد” وراقب ما سيحدث

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خدمة رائعة من خرائط غوغل.. اضغط “خيار كوفيد” وراقب ما سيحدث

خدمة رائعة من خرائط غوغل.. اضغط “خيار كوفيد” وراقب ما سيحدث
http://almnatiq.net/?p=906549
المناطق - الرياض

حدثت شركة غوغل خدمة خرائطها المجانية “غوغل مابس” هذا الأسبوع، لتقدّم خاصية تُظهر انتشار كوفيد-19 في المناطق التي يقصدها المستخدم، وفق ما أعلن عملاق البحث على الانترنت في مدونة نُشرت الخميس.

وقالت الشركة العملاقة إنه سيكون باستطاعة المستخدم النقر على خيار “كوفيد-19″، الذي يتم الوصول إليه عبر ميزة “طبقات” في أعلى زاوية الشاشة، من أجل تعزيز الخرائط بنتائج الأيام السبعة الأخيرة للإصابات لكل 100 ألف نسمة في المناطق التي تتم مشاهدتها.

كما أن هناك مؤشرا سيتيح معرفة إن كان عدد الإصابات بكوفيد-19 في نقطة معينة يسجل ازديادا او انخفاضا، وفق مدير منتجات “غوغل مابس”، سوغوي بانرجي.

وأضاف بانرجي أن الهدف من هذه الأداة توفير “معلومات أساسية بشأن الإصابات بكوفيد-19 في منطقة ما، بحيث يمكنك اتخاذ قرارات مبنية على معلومات أكثر حول أين ستذهب أو ماذا ستفعل”.

ولفت إلى أن البيانات المستخدمة في “طبقة كوفيد” في الخرائط تأتي من مصادر عدة بينها جامعة جونز هوبكنز وصحيفة “نيويورك تايمز” وموسوعة “ويكيبيديا”، التي تحصل على معلومات بهذا الشأن من المنظمات الصحية ووزارات الصحة الحكومية.

وقالت الشركة، التي تتخذ من كاليفورنيا مقرا لها، إن هذه الخدمة ستُطرح هذا الأسبوع في جميع أنحاء العالم، عبر إصدارات من تطبيق الخرائط مخصصة للهواتف المحمولة التي تعمل بنظامي آبل (آي أو اس) وأندرويد التابع لغوغل على السواء.

وسبق أن قدمت غوغل خدمات خاصة بكوفيد-19 مثل ميزة تسمح للمستخدمين بمعرفة حالة النقل العام، ومتى يرجح أن يشهد ازدحاما.

وقال بانرجي “في حين أصبح التنقل أكثر تعقيدا هذه الأيام، نأمل أن تساعدك ميزات خرائط غوغل في الوصول إلى حيث تحتاج أن تكون بأمان وفعالية قدر الإمكان”.

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