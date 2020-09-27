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انقطاع في عدد من خدمات أبل.. والسبب مجهول

انقطاع في عدد من خدمات أبل.. والسبب مجهول
http://almnatiq.net/?p=906550
المناطق - الرياض

أعلنت شركة أبل، أن بعض مستخدميها يواجهون مشكلات أثناء الوصول إلى خدمات معينة، فيما لم يتضح عدد المستخدمين والبلدان التي تأثرت.

وذكرت الشركة أن الخدمات المتأثرة تشمل متجر التطبيقات “آب ستور” وخدمة الموسيقى “أبل ميوزيك” وخدمة التلفاز “أبل تي في بلس”.

ونقلت البوابة العربية للأخبار التقنية عن موقع الويب الخاص بتتبع انقطاع الخدمات (Downdetector.com) أن هناك ما يقرب من 2000 حادثة أبلغ فيها مستخدمون عن مشكلات مع “أبل ميوزيك”، في حين أبلغ أكثر من 200 مستخدم عن مشكلات تتعلق بخدمة “آي تيونز” ومتجر التطبيقات.

يذكر أن الانقطاع في خدمات الشركة الصانعة لهواتف آيفون الذكية، يأتي بعد أيام فقط من مشكلة مشابهة في خدمة مشاركة الصور ومقاطع الفيديو إنستغرام التي اشتكى مستخدموها في جميع أنحاء العالم من الانقطاع.

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