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طبيبة تتحدث عن إمكانية استخدام ورق القصدير في الطبخ

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http://almnatiq.net/?p=906559
المناطق - الرياض

أعلنت الطبيبة وخبيرة التغذية الروسية، يكاتيرينا بورلايفا، أن رقائق القصدير لن تضر بصحتك إذا تم اتباع شروط معينة.

في الغالب يوجد لدى ربة المنزل في المطبخ ورق قصدير: مادة متعددة الاستخدامات يمكن بمساعدتها تحضير الطعام وتخزينه. لكن هناك مخاوف كثيرة بشأن ضرر ورق القصدير، لاحتوائه على الألومنيوم، الذي يمكن لجزيئاته أن تدخل الطعام في درجات حرارة عالية. هل هذا صحيح؟ أوضحت الطبيبة في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك” ما إذا كانت هذه الرقائق ضارة أم لا.

وقالت بورلايفا: “رقائق القصدير مغطاة بغشاء أكسيد بحيث لا ينتقل الألمنيوم الذي تحتويه إلى الطعام. هذا طلاء رقيق لا يمكن للإنسان تمييزه من المظهر. يحمي الأكسيد الطعام من الألومنيوم. ولكن يمكن طلاء الرقائق التقنية بشكل مختلف. – مانع التسرب أو غيره من المواد غير الغذائية. ولايجب استخدام مثل هذه الرقائق في عملية الطهي، لأنها يمكن أن تضر الجسم”.

ومع ذلك، حذرت الطبيبة من أن بعض الأطعمة لا يمكن طهيها في رقائق القصدير.

وأشارت بورلايفا إلى أنه: “يجب أن نتذكر أنه لا يجب طهي المنتجات التي تحتوي على حامض باستخدام الرقائق، أو تلك التي تتطلب وصفتها حامضًا. على سبيل المثال، الخل أو الليمون. يمكن أن يؤدي ذلك إلى تدمير الطبقة الواقية، ومن ثم سينتقل الألمنيوم إلى الطعام”.

وأضافت الطبيبة أن القصدير له مميزاته. وقالت: “في الحالات الأخرى، من الآمن تمامًا تخزينه في الثلاجة والطهي باستخدامه. في الحالة الأولى، سيحتفظ المنتج بمذاقه لفترة أطول وسيتم حمايته من الروائح الأخرى”.

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