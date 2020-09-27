احدث الأخبار

انقطاع في عدد من خدمات أبل.. والسبب مجهول
أبرز المواد
 السيولة لا تكفي البنوك.. تشديد السياسة النقدية في تركيا يهدد بارتفاع تكلفة التمويل
أبرز المواد
 كمية الشوكولاتة الممكن تناولها دون ضرر
أبرز المواد
 طبيبة تتحدث عن إمكانية استخدام ورق القصدير في الطبخ
أبرز المواد
 مؤسسة تمنح فأرا ميدالية ذهبية.. فما قصته؟!
أبرز المواد
 خدمة رائعة من خرائط غوغل.. اضغط “خيار كوفيد” وراقب ما سيحدث
علوم وتكنولوجيا
 رئيس الوزراء اليوناني: الاتحاد الأوروبي سيتحرك ضد استفزازات تركيا
أبرز المواد
 15 تريليون ريال الإنفاق الحكومي الفعلي في ميزانيات السعودية خلال 5 عقود
أبرز المواد
 لمسة الوالدين.. ماذا تفعل بمخ رضيعهما؟
أبرز المواد
 “عداك وجه اللوم يا مبعد الحوم” .. غلاب بن ود الثبيتي يتغنى بولي العهد
أبرز المواد
 تحت رعاية ولي العهد.. القمة العالمية للذكاء الاصطناعي تنعقد في 21 أكتوبر تحت شعار “الذكاء الاصطناعي لخير البشرية”
أبرز المواد
 هندي يبقر بطن زوجته الحبلى بمنجل للتحقق من جنس المولود المنتظر !!
أبرز المواد
انقطاع في عدد من خدمات أبل.. والسبب مجهول

انقطاع في عدد من خدمات أبل.. والسبب مجهول

أبرز المواد
السيولة لا تكفي البنوك.. تشديد السياسة النقدية في تركيا يهدد بارتفاع تكلفة التمويل

السيولة لا تكفي البنوك.. تشديد السياسة النقدية في تركيا يهدد بارتفاع تكلفة التمويل

أبرز المواد
كمية الشوكولاتة الممكن تناولها دون ضرر

كمية الشوكولاتة الممكن تناولها دون ضرر

أبرز المواد
طبيبة تتحدث عن إمكانية استخدام ورق القصدير في الطبخ

طبيبة تتحدث عن إمكانية استخدام ورق القصدير في الطبخ

أبرز المواد

السيولة لا تكفي البنوك.. تشديد السياسة النقدية في تركيا يهدد بارتفاع تكلفة التمويل

السيولة لا تكفي البنوك.. تشديد السياسة النقدية في تركيا يهدد بارتفاع تكلفة التمويل
http://almnatiq.net/?p=906561
المناطق - الرياض

عرض البنك المركزي التركي على البنوك المحلية مجرد جزء بسيط من متطلبات سيولتها المالية من نافذتها الأرخص للتمويل، أمس، مشددا سياسته النقدية بشكل أكبر بعد رفع أسعار الفائدة بشكل غير متوقع هذا الأسبوع.
وذكرت وكالة “بلومبيرج” للأنباء أن البنك المركزي عرض خمسة مليارات ليرة “660 مليون دولار” عبر مزاده لاتفاقية إعادة الشراء لمدة أسبوع “الريبو”، حيث تم رفع الفائدة على الأموال إلى 10.25 في المائة في رفع مفاجئ لها أمس الأول. وسيؤدي ذلك إلى إجبار البنوك على اللجوء إلى أدوات السلطة النقدية الأكثر تكلفة، من أجل تلبية احتياجاتها التمويلية، ما يدفع متوسط تكلفة التمويل إلى الارتفاع أكثر.
وتعكس هذه السياسة النقدية مدى التخبط الذي يشهده الاقتصاد التركي، حيث يسعى البنك المركزي التركي من خلال رفع سعر الفائدة الرئيس للمرة الأولى منذ أيلول (سبتمبر) 2018 بمقدار نقطتين مئويتين، إلى دعم العملة المنهارة التي تراجعت إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق وقفزت معها مستويات التضخم.
ورفع البنك سعر الريبو لأسبوع – فائدة إقراض البنك لمصارف تجارية – من 8.25 في المائة إلى 10.25، وهذا أول رفع لسعر الفائدة منذ أيلول (سبتمبر) 2018 ويأتي بعد تسعة قرارات بخفض معدلاتها بعد أن بلغت 24 في المائة في تموز (يوليو) 2019.

روابط ذات صلة

انقطاع في عدد من خدمات أبل.. والسبب مجهول

انقطاع في عدد من خدمات أبل.. والسبب مجهول
كمية الشوكولاتة الممكن تناولها دون ضرر

كمية الشوكولاتة الممكن تناولها دون ضرر
طبيبة تتحدث عن إمكانية استخدام ورق القصدير في الطبخ

طبيبة تتحدث عن إمكانية استخدام ورق القصدير في الطبخ

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*