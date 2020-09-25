في ذكرى اليوم الوطني.. مدير تعليم الليث يشيد بنجاح تجربة التعليم عن بعد ويثني على جهود أبطال التعليم

عادل الزهراني - الليث

رفع مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي باسمه ونيابة عن جميع منسوبي ومنسوبات إدارة التعليم بالمحافظة التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظة الله ، وإلى الأسرة المالكة الكريمة والشعب السعودي النبيل بمناسبة الذكرى التسعين لليوم الوطني للبلاد سائلاً المولى جلت قدرته أن يحفظ على هذه البلاد أمنها واستقرارها وتقدمها ونهضتها .

وقال ” الحازمي ” نستلهم في يومنا الوطني ما أفاءه الله عز وجل علينا من نعمة الأمن والإيمان في ظل قيادة رشيدة جعلت صحة المواطن وأمنه وسلامته من أهم مرتكزاتها ، حيث يشهد العالم اليوم في ظل هذه الجائحة ألواناً من التغيرات في كل مكان، ويشاهد ثباتاً في مكان واحد ، هو المملكة العربية السعودية ثباتاً في الأمن والصحة والتعليم ، فأجيالنا تنشأ في محضن تربوي آمن ، فعندما تعذر على الطالب أن يصل إلى مدرسته ، وصلت مدرسته إليه ، فقد أوجدت وزارة التعليم نظاماً إلكترونياً عبر منصة مدرستي حققت من خلالها رقماً صعباً استطاعت أن تضمن استمرارية التعليم والتعلم والتواصل بين الطالب والمدرسة وجعلت من التعليم عن بعد خياراً استراتيجياً سيتحول في قريب الأيام إلى نظام أساسي ضمن مستدخلات أنظمة وزارة التعليم ، وهنا في إدارة التعليم بمحافظة الليث نبث كل يوم في فضائنا الإلكتروني أكثر من عشرة آلاف حصة ودرس افتراضي يقدمه خمسة آلاف معلم ومعلمة جعلوا رسالة التعليم نُصب أعينهم وتغلبوا على كل التحديات التقنية والتدريبية حتى وصلوا إلى طلابهم .

وعبر ” الحازمي ” عن شكره وتقديره لكل معلم ومعلمة ولكل قائد وقائدة مدرسة مشيداً بجهودهم وتواصلهم المستمر صباحاً ومساءً مع الطالب وأسرته .

كما أشاد بدور الأسر الذين جعلوا من منازلهم بيئة مناسبة للتعليم والتعلم وقدموا الدعم والمساندة لأبنائهم ورسموا لوحة وطنية تجسد معنى الشراكة وتحمل المسؤولية ، فهذا من لوازم الوطنية ومقتضياتها ..

وعبر عن شكره وتقديره لمنسوبي ومنسوبات إدارة التعليم على تواصلهم المستمر مع الميدان التعليمي ومع المجتمع بأكمله ، ودعا الله أن يحفظ قيادتنا وولاة أمرنا وأن يبقيهم ذخراً للوطن ،وأن يحفظ الوطن وأن يجعل له من كل خير شرف ، وعن كل شر كنف .