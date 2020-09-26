أمانة الشرقية تضبط (14) مخالفة للاحترازات الوقائية من خلال 457 جولة رقابية

الدمام - المناطق

ضبطت أمانة المنطقة الشرقية يوم أمس الجمعة 8/2/1442هـ، (8) مخالفات تكدس في الأسواق المركزية، و(6) مخالفات تُعنى بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس “كوفيد19″، جاء ذلك من خلال (457) جولة رقابية، و (3) جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة.

في حين أنجزت الأمانة يوم أمس غسل وتعقيم وتطهير (878) موقعاً، بمشاركة (449) فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، باستخدام (146239) لتراً من كمية المعقمات والمطهرات.

كما رفعت الأمانة رفع (7559) طن من النفايات، وأزالت (4048) متر مكعب من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة (9243) فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة.

كما استقبل مركز البلاغات 940 يوم أمس فقط (24) بلاغا ما بين وجود زحام داخل منشأة، ومخالفة الاشتراطات الصحية للعمال والصحة.

هذا وتواصل الأمانة متابعة تطبيق الأسواق والمراكز التجارية بالمنطقة للبروتوكولات الاحترازية والوقائية، وكذلك الاشتراطات البلدية، من خلال تكثيف جولاتها الرقابية لتصحيح الممارسات الخاطئة لدى المنشآت المخالفة، بالتعاون مع المواطنين عبر التبليغ عن أي مخالفات بلدية في سياق ذلك بالتواصل مع مركز (940)، لمعالجتها.