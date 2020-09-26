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السيهاتي و المطرود يباركان خطوة ترشح الربعان لرئاسة الخليج

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السيهاتي و المطرود يباركان خطوة ترشح الربعان لرئاسة الخليج

السيهاتي و المطرود يباركان خطوة ترشح الربعان لرئاسة الخليج
http://almnatiq.net/?p=906618
المناطق - القطيف
بارك الشيخ المهندس عبدالله بن علي السيهاتي و الرمز الخلجاوي محمد بن عبدالله المطرود الخطوة الاي اقدم عليها الدكتور حبيب الربعان بإعلانه عن ترشحه لمجلس إدارة نادي الخليج بسيهات خلفاً للأستاذ فوزي الباشا التي تنتهي فترة رئاسته للنادي منتصف الأسبوع القادم .
وقدم السيهاتي رئيس النادي الأسبق وكبير الشرفيين شكره وتقديره لإدارة نادي الخليج الحالية بقيادة فوزي الباشا على ما قدمته خلال الفترة السابقة وتحمّلها المسؤولية مباركاً لجميع الخلجاويين ترشح القامة الرياضية الدكتور حبيب الربعان للتصدي لقيادة النادي في المرحلة القادمة مبدياً تفاؤله بهذا القرار و الأجواء الإيجابية التي صاحبت هذا الترشح متمنياً من جميع الخلجاويين دعم الدكتور الربعان في المرحلة القادمة للحفاظ على الأجواء الإيجابية والعمل بهدوء لإكمال مسيرة نادي الخليج الحافلة بالإنجازات .
و أكد محمد المطرود رئيس الاتحادين السعودي و العربي لكرة اليد سابقاً و ابرز رؤساء النادي السابقين سروره بتقدّم الدكتور حبيب الربعان لرئاسة نادي الخليج ، مشدداً ان الربعان من أبرز الوجوه الرياضية الأكاديمية وبطل كبير، تاريخه حافل بالبطولات كلاعب و كإداري من خلال المناصب التي عمل فيها سواء المحلية او القارية والعربية اضافة لذلك اخلاقه العالية وتواضعه الجم  ومن النادر ان تجد شخصية تمتلك كل هذه الصفات مجتمعة.
يذكر ان لجنة انتخابات الأندية ستبدأ برنامجها الزمني غداً الأحد بفتح باب الترشح لرئاسة و عضوية المجلس وقيد الناخبين على ان يتم يوم الجمعة إعلان القائمة الأولية للمرشحين و الناخبين

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