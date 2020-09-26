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خبيرة روسية تحدد متى سيستأنف الناس المصافحة باليدين

خبيرة روسية تحدد متى سيستأنف الناس المصافحة باليدين
http://almnatiq.net/?p=906621
المناطق - وكالات

قالت آنّا بوبوفا رئيسة هيئة “روس بوتريبنادزور” الروسية، إنه إذا واصل الناس ارتداء الكمامات والقفازات، فسيتمكنون قريبا من تبادل المصافحة باليدين مجددا.

وأضافت بوبوفا رئيسة الهيئة الفدرالية لحماية حقوق المستهلك ورفاهية المواطنين، في برنامج تلفزيوني: “إذا واصل الناس ارتداء الكمامات والقفازات، فأعتقد أنهم سيكونون قادرين على استخدام اليدين للمصافحة في المستقبل القريب، لكن في الوقت نفسه، لا يزال الأمر يعتمد علينا إلى حد كبير”.

من جانبه، قال رينات ماكسيوتوف مدير عام مركز “فيكتور”، إنه ربما لن يتمكن الجميع في هذا العام من تبادل التحية عن طريق المصافحة، ولكن حتما سيتمكن من القيام بذلك الذين باتت لديهم مناعة بعد الإصابة بالعدوى والشفاء منها، وكذلك الذين تم تطعيمهم باللقاح.

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