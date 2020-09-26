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الكويت تسجل حالتي وفاة و758 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الكويت تسجل حالتي وفاة و758 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أبرز المواد
الصحة : تسجيل (461) حالة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة الماضية والإجمالي يتجاوز 332 ألف إصابة

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الكويت تسجل حالتي وفاة و758 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الكويت تسجل حالتي وفاة و758 إصابة جديدة بفيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=906642
المناطق - واس

سجلت الكويت 758 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 103199 حالة، في حين تم تسجيل حالتي وفاة إثر اصابتها بالفيروس ليصل مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 597 حالة.
وأفادت وزارة الصحة الكويتية اليوم أنه تم شفاء 649 حالة جديدة، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين من الفيروس 94211 حالة.

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