الاتحاد الآسيوي يرد الاعتراض المقدم من الهلال ويُعلق: لن نُصدر أي تعليق آخر

أعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم رد الاعتراض المقدم من الهلال بعد أن تقدم بشكوى نتيجة اعتبار الاتحاد الآسيوي له منسحبًا من دوري أبطال آسيا 2020.

وأضاف بيان الاتحاد الآسيوي المنشور عبر موقعه الإلكتروني: “لن نُصدر أي تعليق إضافي حول الأمر”.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قرر اعتبار الأزرق منسحبًا من دوري أبطال آسيا بعدما دخل مباراة شباب أهلي دبي الإماراتي بقائمة مكونة من 11 لاعبًا فقط حيث تنص القوانين على دخول المباراة بقائمة مكونة من 13 لاعبًا.

وعانى الهلال من انتشار فيروس كورونا في صفوفه حيث وصلت الإصابات إلى 19 لاعبًا في بعثة الزعيم التي كانت موجودة بقطر للمشاركة في البطولة.