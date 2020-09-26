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الاتحاد الآسيوي يرد الاعتراض المقدم من الهلال ويُعلق: لن نُصدر أي تعليق آخر

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الاتحاد الآسيوي يرد الاعتراض المقدم من الهلال ويُعلق: لن نُصدر أي تعليق آخر

الاتحاد الآسيوي يرد الاعتراض المقدم من الهلال ويُعلق: لن نُصدر أي تعليق آخر
http://almnatiq.net/?p=906645

أعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم رد الاعتراض المقدم من الهلال بعد أن تقدم بشكوى نتيجة اعتبار الاتحاد الآسيوي له منسحبًا من دوري أبطال آسيا 2020.

وأضاف بيان الاتحاد الآسيوي المنشور عبر موقعه الإلكتروني: “لن نُصدر أي تعليق إضافي حول الأمر”.

 وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قرر اعتبار الأزرق منسحبًا من دوري أبطال آسيا بعدما دخل مباراة شباب أهلي دبي الإماراتي بقائمة مكونة من 11 لاعبًا فقط حيث تنص القوانين على دخول المباراة بقائمة مكونة من 13 لاعبًا.

وعانى الهلال من انتشار فيروس كورونا في صفوفه حيث وصلت الإصابات إلى 19 لاعبًا في بعثة الزعيم التي كانت موجودة بقطر للمشاركة في البطولة.

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