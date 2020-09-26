شرطة الرياض: القبض على ثلاثة مخالفين لنظام الإقامة امتهنوا سلب العاملين بتطبيقات النقل والتوصيل

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صَرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على( ثلاثة مخالفين لنظام الإقامة، من الجنسيات المالية والتشادية والنيجيرية، جميعهم في العقد الثاني من العمر)، وذلك لتورطهم بارتكاب عددٍ من الجرائم تركز معظمها بحي منفوحة وسط مدينة الرياض، امتهنوا من خلالها استدراج العاملين بتطبيقات النقل والتوصيل الإلكترونية، وسلب ما بحوزتهم من مبالغ ماليةٍ ومقتنيات تحت التهديد بالأسلحة البيضاء، وبلغت قيمة المسروقات بها (20,000) ريال، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالتهم إلى النيابة العامة.