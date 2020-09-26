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إيطاليا تؤجل عودة الجماهير للملاعب حتى إشعار آخر

إيطاليا تؤجل عودة الجماهير للملاعب حتى إشعار آخر

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إيطاليا تؤجل عودة الجماهير للملاعب حتى إشعار آخر

إيطاليا تؤجل عودة الجماهير للملاعب حتى إشعار آخر
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المناطق - متابعات

رفضت اللجنة الطبية التابعة لوزارة الصحة الإيطالية مقترحاً بعودة الجماهير إلى الملاعب، بنسبة تصل إلى 25 % من سعة الملاعب الرسمية في بطولة الكالتشيو.
وأكدت مصادر موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، السبت، أن الرابطة اقترحت عودة الجمهور بشكل جزئي للملاعب، من أجل تقليل الخسائر المالية هذا الموسم.
في المقابل، رفضت اللجان الفنية والطبية هذا المقترح في الوقت الراهن، بسبب الخوف من موجة أشد قسوة لفيروس كورونا خلال فترتي الخريف والشتاء.
على جانب متصل، يدرس الاتحاد الإيطالي تأجيل فكرة عودة الجماهير حتى نهاية عام 2020، من أجل ضمان السلامة الكاملة للجميع داخل الملعب وخارجه.

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