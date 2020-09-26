لأول مرة في دوري الخليج .. لاعب إسرائيلي في طريقه للانضمام لـ “النصر” الإماراتي

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نشر المتحدث باسم ​الجيش الإسرائيلي​ أفيخاي أدرعي على حسابه في “تويتر” صورة للاعب الوسط ضياء سبع وهو في الطائرة متوجها إلى دبي ليصبح أول لاعب إسرائيلي في دوري الخليج.

وكتب أدرعي: “لاعب كرة القدم الإسرائيلي ضياء سبع في طريقه إلى دبي للانضمام إلى فريق النصر الإماراتي ليصبح أول لاعب إسرائيلي في دوري الخليج”.

وأكدت مصادر مقربة من اللاعب الإسرائيلي من أصل فلسطيني توجهه إلى نادي النصر الإماراتي، من أجل التوقيع، مبينة أن تأخره كان بسبب ارتباطه بمباراة في الدوري الصيني، حيث كان يلعب هناك في صفوف نادي غوانزو الصيني ، بحسب روسيا اليوم .

ومن المنتظر أن يوقع ضياء البالغ 27 عاما رسميا على عقد يمتد لـ 3 مواسم، بعد مفاوضات حول الراتب السنوي والشرط الجزائي الذي سيدفعه النصر لنظيره الصيني مقابل انتقال لاعبه إلى الدوري الإماراتي.