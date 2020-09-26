ترقب لقرار التعليم حول استمرار الدراسة عن بعد أو الحضور للمدرسة

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http://almnatiq.net/?p=906676
المناطق - الرياض

تبدأ وزارة التعليم، الأسبوع المقبل تقييم العملية التعليمية عن بعد، وذلك بعد مرور 5 أسابيع منذ انطلاق الفصل الدراسي الأول.

وستقرر الوزارة بعد إجراء التقييم ما إذا كانت ستواصل العملية عن بعد عبر منصة “مدرستي” عقب انتهاء فترة الـ7 أسابيع المحددة مسبقاً، أم ستنتقل إلى الدراسة حضورياً.

وكان وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ قد قال في وقت سابق إن عملية التعليم عن بُعد ستستمر حتى بعد جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن هناك مجموعة من الاشتراطات لعودة الدراسة حضوريًا، من بينها أن يعمل كل معلم يوما دراسيا عن بُعد أسبوعيًا، وأن بعض المواد الدراسية ستتم دراستها عن بُعد.

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