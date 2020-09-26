احدث الأخبار

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لأسرة وذوي الشهيد“ ازيبي”
أبرز المواد
 50 ألف مكافأة لكل لاعب في الأهلي بعد التأهل إلى دور الـ 8 من دوري الأبطال
أبرز المواد
 “مسام” يتلف ويفجر 1144 لغم وذخيرة في مديرية باب المندب
أبرز المواد
 مجلة ” ساينس” العلمية تنشر دراسة عالمية لمعرفة الأسباب الوراثية لحالات كورونا الخطرة
أبرز المواد
 الأهلي السعودي يتأهل إلى دور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا 2020
أبرز المواد
 ترقب لقرار التعليم حول استمرار الدراسة عن بعد أو الحضور للمدرسة
أبرز المواد
 لأول مرة في دوري الخليج .. لاعب إسرائيلي في طريقه للانضمام لـ “النصر” الإماراتي
أبرز المواد
 مقاتلات التحالف تحول منظومة دفاع جوي لـ”ميليشيا الحوثي” في صنعاء إلى رماد!
أبرز المواد
 مركز الملك سلمان للإغاثة يقدم 1,350 مشروعًا إنسانيًا لـ 53 دولة حول العالم حتى شهر أغسطس الماضي
أبرز المواد
 إيطاليا تؤجل عودة الجماهير للملاعب حتى إشعار آخر
أبرز المواد
 حمدوك: التطبيع مع إسرائيل يتطلب نقاشا عميقا ولا يجب ربطه بملف قائمة الإرهاب
أبرز المواد
 شرطة الرياض: القبض على ثلاثة مخالفين لنظام الإقامة امتهنوا سلب العاملين بتطبيقات النقل والتوصيل
منطقة الرياض
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لأسرة وذوي الشهيد“ ازيبي”

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لأسرة وذوي الشهيد“ ازيبي”

أبرز المواد
50 ألف مكافأة لكل لاعب في الأهلي بعد التأهل إلى دور الـ 8 من دوري الأبطال

50 ألف مكافأة لكل لاعب في الأهلي بعد التأهل إلى دور الـ 8 من دوري الأبطال

أبرز المواد
“مسام” يتلف ويفجر 1144 لغم وذخيرة في مديرية باب المندب

“مسام” يتلف ويفجر 1144 لغم وذخيرة في مديرية باب المندب

أبرز المواد
مجلة ” ساينس” العلمية تنشر دراسة عالمية لمعرفة الأسباب الوراثية لحالات كورونا الخطرة

مجلة ” ساينس” العلمية تنشر دراسة عالمية لمعرفة الأسباب الوراثية لحالات كورونا الخطرة

أبرز المواد

شاركت فيها جامعة الملك سعود ومدينة الملك عبدالعزيز

مجلة ” ساينس” العلمية تنشر دراسة عالمية لمعرفة الأسباب الوراثية لحالات كورونا الخطرة

مجلة ” ساينس” العلمية تنشر دراسة عالمية لمعرفة الأسباب الوراثية لحالات كورونا الخطرة
http://almnatiq.net/?p=906682
المناطق - الرياض

نشرت مجلة ساينس العلمية نتائج تحالف بحثي عالمي شارك فيه فريق من المدينة الطبية بجامعة الملك سعود ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية حول الطفرات الجينية المسببة للأعراض الشديدة والخطرة لفيروس كورونا المستجد.
وقال رئيس الفريق البحثي في المدينة الطبية بجامعة الملك سعود الدكتور صالح بن زيد المحسن: إن البحث ضم 80 دولة و50 مركزًا لدراسة التسلسل الوراثي للمصابين بالحالات الشديدة والخطرة من كورونا المستجد، والمملكة كان لها دور بارز من خلال تمثيلها للجنة الإشرافية على التحالف البحثي الدولي واعتُمِدت كمركز لدراسة التسلسل الوراثي وإجراء التجارب المناعية بتحالف مشترك بين جامعة الملك سعود ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم و التقنية.
وأضاف أن الدراسة شملت 659 مريضًا مصابًا بحالات شديدة بفيروس كورونا المستجد، وضمت 534 مريضًا مصابًا بحالات خفيفة بالفيروس للمقارنة، وبناء على دراسات سابقة للمجموعة البحثية نفسها لمعرفة طريقة استجابة جهاز المناعة لمختلف الفيروسات تمت دراسة التسلسل الوراثي للمرضى المصابين بالحالات الخطرة عن طريقة استجابة الجسم المناعي لمركبات الإنترفيرون.
وأوضح أن الفريق العلمي توصل إلى 13 طفرة جينية مختلفة على 23 مصابًا بحالة شديدة، مبينًا أن الفريق السعودي توصل من خلال دراسة التسلسل لـ 125 عينة إلى اكتشاف 7 طفرات جينية.
وستفتح هذه الدراسة الطريق لمعرفة الاستجابة المناعية للفيروس واكتشاف علاجات تقلل من المضاعفات والحالات الحرجة.
من جهتها قالت صاحبة السمو الأميرة الدكتورة هيا بنت خالد بن بندر رئيسة الفريق السعودي في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية: إن هذه الدراسة تُعد ثمرة الجهود المشتركة بين الجهات العلمية المختلفة في المملكة العربية السعودية في ظل مايجده البحث العلمي من دعم من القيادة الرشيدة، مبينة أن التعاون على إجراء البحوث العلمية الطبية تعود فائدته على المجتمع وعلى المريض نفسه، وقد تسهم هذه الدراسة في إيجاد حلول علاجية لفيروس كورونا.

روابط ذات صلة

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لأسرة وذوي الشهيد“ ازيبي”

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لأسرة وذوي الشهيد“ ازيبي”
50 ألف مكافأة لكل لاعب في الأهلي بعد التأهل إلى دور الـ 8 من دوري الأبطال

50 ألف مكافأة لكل لاعب في الأهلي بعد التأهل إلى دور الـ 8 من دوري الأبطال
“مسام” يتلف ويفجر 1144 لغم وذخيرة في مديرية باب المندب

“مسام” يتلف ويفجر 1144 لغم وذخيرة في مديرية باب المندب

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*