“مسام” يتلف ويفجر 1144 لغم وذخيرة في مديرية باب المندب

المناطق - الرياض

نفذ مشروع مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن عملية إتلاف وتفجير 1144 لغما وعبوة ناسفة وقذيفة غير منفجرة في مديرية باب المندب بالساحل الغربي.

وفي تصريح خاص بمكتب مسام الإعلامي، أكد السيد أسامة القصيبي مدير عام المشروع أن عملية الإتلاف التي نفذها اليوم فريق جمع القذائف تعد العملية الـ30 ليصل إجمالي عمليات الإتلاف التي نفذها مسام في اليمن 81 عملية إتلاف وتفجير لآلاف الألغام والقذائف غير المنفجرة.

وتشمل عملية الإتلاف على 226 لغم مضاد للدبابات، 309 قذائف غير منفجرة، 272 فيوز منوعة، 333 ذخيرة غير منفجرة، و4 صواريخ مفخخة.

ويعمل مشروع مسام على عملية إتلاف الألغام والمتفجرات المنتزعة بشتى أنواعها أولا بأول كمنهج ثابت دأب عليه المشروع لضمان عدم استخدامها مجددا من أي طرف كان.

وفي ذات السياق، وعقب عملية الإتلاف، أشاد العميد قائد هيثم مدير المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام في عدن بالإنجاز الكبير الذي قدمه مشروع مسام في سبيل تأمين حياة اليمنيين من خطر الألغام.

وهنأ العميد هيثم المملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبا، بمناسبة العيد الوطني للملكة شاكرا جهودها ودورها الكبير في دعم اليمن واليمنيين في شتى المجلات.