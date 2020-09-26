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نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لأسرة وذوي الشهيد“ ازيبي”

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نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لأسرة وذوي الشهيد“ ازيبي”

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لأسرة وذوي الشهيد“ ازيبي”
http://almnatiq.net/?p=906690
المناطق - جازان

نقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – وتعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان، لوالد وذوي الشهيد جندي أول عبدالله بن إسماعيل طاهر ازيبي ، الذي استُشهد أثناء أداء مهامه في الدفاع عن دينه ووطنه بالحد الجنوبي بمنطقة نجران .
وأعرب سمو نائب أمير المنطقة عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد ، داعيًا الله -عز وجل- أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته، مؤكدًا أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.
من جانبهم أعرب والد وذوو الشهيد عن شكرهم للقيادة الرشيدة , ولسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- بأبنائها المواطنين في كل مكان، معربين عن فخرهم بالشهيد الذي استُشهد في ميدان العز والشرف للدفاع عن الدين والوطن الغالي.

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