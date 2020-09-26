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الإعلام الرياضي بالمنطقة الشرقية يحتفي بإنجازات الفرق الكروية بالمنطقة

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الإعلام الرياضي بالمنطقة الشرقية يحتفي بإنجازات الفرق الكروية بالمنطقة

الإعلام الرياضي بالمنطقة الشرقية يحتفي بإنجازات الفرق الكروية بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=906692

احتفى الاعلام الرياضي بالمنطقة الشرقية بالفرق الكروية الأولى التي حققت منجزات مع ختام الموسم المنصرم وذلك بحضور مدير مكتب وزارة الرياضة بالمنطقة الشرقية موفق السنيد وعدد من الشخصيات الرياضية حيث أقيم الحفل المبسط في مجمع سبورتي الرياضية بمدينة الخبر.

وأقام مجلس الإعلام الرياضي بالمنطقة الشرقية حفل التكريم للفرق المنجزة والصاعدة لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وهي نادي الباطن والقادسية والعين ، كما كرم المجلس ناديي هجر و الساحل لصعودهم لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للدرجة الأولى ، وصعود نادي الترجي لدوري الدرجة الثانية، حيث بدأ الحفل بتقديم الفرق الصاعدة واستعراض منجزاتها بعد ذلك القى الدكتور عبدالعزيز السلمان كلمة مجلس الإعلام الرياضي بالمنطقة الشرقية والتي رحب فيها بالحضور وأثنى على منجزات الفرق واستعراض بعض المبادرات السنوية التي يقوم بها المجلس في سبيل تكريم كل المنجزين في جميع المجالات الرياضية بالمنطقة الشرقية.

ثم القى المدير التنفيذي لنادي الساحل فالح الخالدي رئيس نادي الساحل كلمة نيابة عن الأندية المكرمة شكر فيها المجلس على دعمه الدائم لأندية المنطقة والتي تدفع بالمزيد لتحقيق الانجازات بإذن الله، بدوره قدم الأستاذ موفق السنيد شكره الخاص لمجلس الإعلام الرياضي بالمنطقة الشرقية وقال هذه المبادرات ليست غريبة على أبناء المنطقة الشرقية فقد تعودنا دائمآ على التكاتف والتآخي وأن نكون يدا واحدة في الانجازات والاخفاقات لذلك أندية المنطقة تحظى باهتمام كبير من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف امير المنطقة الشرقية ونحن بمكتب وزارة الرياضة نسخر كافة إمكاناتنا لخدمة الأندية والإعلام الرياضي وندعم إقامة مثل هذه المناسبات التي بالتأكيد لها دور كبير في الشراكة ما بين الأندية والاعلام، كما شكر الإعلامي علي القطان القائم على تنظيم هذا الحفل كل من لبى الدعوة بالحضور والمشاركة في تكريم الفرق الصاعدة وأشار بأن هذه التكريمات لن تتوقف بإذن الله طالما أن فرق المنطقة الشرقية تحقق الانجازات.

وعبر عن أمانيه أن يكون التكريم بعدد أكبر في الموسم المقبل من خلال تحقيق منجزات أكبر مبينا أن هذا النوع من المبادرات تعزز العلاقة في الوسط الرياضي بين الأندية والإعلام وهذا ما تدعمه وزارة الرياضة لكون ذلك من العوامل المحفزة.

 

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