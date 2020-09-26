روحاني يكشف حجم الخسائر التي تكبدتها إيران جراء العقوبات الأمريكية

المناطق - الرياض

ذكر الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن العقوبات الأمريكية ألحقت بإيران خسائر تتجاوز 150 مليار دولار، مؤكدا أنه لولا هذه العقوبات لتمتع الإيرانيون بحياة أفضل.

وقال روحاني خلال اجتماع في طهران اليوم السبت إن “الصهيونية والمتشددين في أمريكا ودولا رجعية في المنطقة هي مصدر المشكلات في إيران”.

وأضاف: “أمريكا تفرض عقوبات غير إنسانية وإرهابية على إيران وتمنعها من الحصول على الدواء والمواد الغذائية”، وتابع: ” لم نر في البيت الأبيض رجالا بهذه الوحشية في أي وقت مضى”.

واعتبر روحاني أنه “لولا العقوبات الأمريكية لتمكن الشعب الإيراني من العيش بشكل أفضل، ولكانت السلع أقل ثمنا ولكان سعر الدولار منطقيا”