سمو الأميرة مضاوي بنت سعود تشيد بأعمال الفنانات التشكيليات بمنطقة الجوف

المناطق - الجوف

أشادت حرم سمو أمير منطقة الجوف صاحبة السمو الأميرة مضاوي بنت سعود بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود ، بالأعمال الفنية التي قدمنها الفنانات التشكيليات بمنطقة الجوف بمناسبة اليوم الوطني90 .

جاء ذلك خلال زيارة سموها للجدارية التي أقامتها جمعية الثقافة والفنون بمنطقة الجوف بالتعاون مع بلدية دومة الجندل، والتقت سموها بالفنانات التشكيليات واستمعت منهن لطرق وأنواع الرسم الذي قدمنه بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا جميعاً، معربة سموها عن سرورها بما شاهدته من أعمال تليق بيومنا الوطني .

ودعت سمو الأميرة مضاوي بنت سعود الله أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وقيادتها الرشيدة .