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إنقاذ شاب سعودي من شلل مؤكد نتيجة حادث مروع بمستشفى طبرجل بالجوف

إنقاذ شاب سعودي من شلل مؤكد نتيجة حادث مروع بمستشفى طبرجل بالجوف
http://almnatiq.net/?p=906709
المناطق - الجوف

يواصل قسم الجراحة بمستشفى طبرجل العام انجازاته الطبية المتميزة في علاج الحالات البالغة الخطورة ، فقد تمكن مؤخرا من إنقاذ مواطن سعودي مهدد بتعرضه لشلل نصفي سفلي كامل نتيجة تعرضه لحادث سير مروع ، حيث نجح الفريق الطبي بمستشفى محافظة طبرجل العام بمنطقة الجوف التابعة لصحة الجوف, في إنقاذ شاب تعرض لحادث مروري أدى إلى كسر في الفقرات القطنية مع رضوض متعددة ، حيث تم إجراء عملية جراحية معقدة لتثبيت مجموعة من الكسور, أسهمت بحمد الله في إستقرار حالته الصحية.
وأوضحت صحة الجوف, أن المصاب تعرض لحادث مروري حيث تم إسعافة إلى مستشفى طبرجل العام وعلى الفور قام الفريق الطبي بتشخيص الإصابة التي كادت أن تؤدي إلى أذية في النخاع الشوكي وخطر التعرض للشلل في الأطراف السفلية، حيث تم نقل المريض إلى غرفة العمليات ، لإجراء تثبيت للكسر في الفقرات خلال الوقت المناسب بواسطة شرائح معدنية ومسامير حيث أستغرق العمل الجراحي 90 دقيقة ، والمصاب حالياً بصحة جيدة ووضعه مستقر ولله الحمد وتحت المتابعة الطبية والعلاج التأهيلي.
وأهابت صحة الجوف بالمواطنين والمقيمين ضرورة ربط حزام الأمان والتقيد بالأنظمة المرورية ، فحزام الأمان بإذن الله تعالى قد يساهم في تقليص نسبة الإصابات عن الحوادث المرورية لا قدر الله.

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