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وزير الرياضة يهنِّئ النادي الأهلي بمناسبة التأهل للدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا

وزير الرياضة يهنِّئ النادي الأهلي بمناسبة التأهل للدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا

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وزير الرياضة يهنِّئ النادي الأهلي بمناسبة التأهل للدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا

وزير الرياضة يهنِّئ النادي الأهلي بمناسبة التأهل للدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا
http://almnatiq.net/?p=906712

هنأ صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، رئيس النادي الأهلي عبدالإله مؤمنة، بمناسبة تأهل الفريق الكروي الأول إلى الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا 2020.
جاء ذلك في اتصال هاتفي، أجراه سموه بعد فوز فريق الأهلي على نظيره أهلي دبي الإماراتي بركلات الترجيح اليوم ، مشيداً سموه بالأداء الذي ظهر عليه لاعبو الفريق خلال مجريات اللقاء، راجيًا للأهلي التوفيق في الدور القادم وتشريف الكرة السعودية.
هذا وتمنى سموه التوفيق لفريقي النصر والتعاون في مباراتهما غداً في الدور ذاته وتقديم مواجهة تعكس مكانة الرياضة السعودية.

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