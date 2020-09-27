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أميركا تؤكد: برنامج طهران النووي مازال خطراً على العالم

أميركا تؤكد: برنامج طهران النووي مازال خطراً على العالم
http://almnatiq.net/?p=906721
المناطق_وكالات

في ظل استمرار فشل النظام الإيراني في الامتثال لشروط الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومحاولاته المتكررة لإخفاء مساعيه الرامية للحصول على سلاح نووي، أكدت وزارة الخارجية الأميركية، الأحد، أن البرنامج النووي الإيراني لا يزال يشكل تهديداً للسلام الدولي.

في التفاصيل، كشف الفصل الخامس من تقرير أصدرته الوزارة مؤخراً حول إيران، أن برنامج طهران النووي شكل مصدر قلق كبير للمجتمع الدولي منذ اكتشاف أنشطتها النووية السرية لأول مرة قبل أكثر من 18 عاماً، أي عام 2002.

وأشارت المعلومات إلى أن قدرات تخصيب اليورانيوم التي تمتلكها إيران حالياً التي تتوسع يوماً بعد يوم وتسعى لاستخدامها كأدوات للابتزاز النووي، تنتهك شروط الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وأن الاتفاق النووي المبرم مع إيران في 2015 فشل في توفير خطة دائمة للتعامل مع الأنشطة النووية المزعزعة للاستقرار التي يقوم بها النظام الإيراني، بل إنه شجع طهران وجعلها أكثر خطورة، بحسب التقرير.

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