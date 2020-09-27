معالي رئيس جامعة القصيم يوافق على إتاحة برامج عمادة خدمة المجتمع بشكل مجاني

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‏وافق معالي الأستاذ الدكتور عب د الرحمن بن حمد الداود رئيس جا معة القصيم، يوم الأربعاء الموا فق6/2/1442هـ، على إتاحة جميع ب رامج عمادة خدمة المجتمع (الدبل ومات والدورات المدفوعة وامتحان اتكيوبت) مجاناً لجميع أبناء ‫ش هداء الواجب‬ وأبناء الممارسين الصحيين الذين وافتهم المنية بس بب فيروس‫كورونا‬، وذلك بمناسبة ذكرى اليوم الوطني 90.

‏من جهته، أوضح الأستاذ الدكتور فهد الضالع عميد عمادة خدمة ال مجتمع بالجامعة، أن العمادة تتم يز بطرحالبرامج المدفوعة وهي ال تي تكون بمقابل مالي يدفعه المس تفيدون، سواء كانت هذه البرامج دبلومات وهي التي يتراوح الفصل فيها بقيمة من 5000 إلى 6000 ري ال تقريباً، وكذلك اختباراتك وب دت 600 ريال للاختبارالواحد وكذ لك الدورات المطول بحسب ما تقتض يه المصلحة.

وأضاف “الضالع” أن الجامعة، قام ت بطرح هذه المبادرة بمناسبة ال يوم الوطني حيث يتم توجيهها إلى أبناء وبنات شهداء الواجب وشهدا ء الممارسين الصحيين خلال تصديه م لجائحة كورونا، حيث ستتم إتاح ةهذه البرامج بالمجان لأبنائهم وبناتهم، بعد موافقة معالي رئيس الجامعة على هذا المقترح، وذلك إيمانًا منالجامعة بدورها المه م في مشاركة ذوي الشهداء حاجاته م العلمية والتعليمية والمجتمعي ة ورسم الفرحة علىوجوههم في هذه المناسبة الوطنية السعيدة.