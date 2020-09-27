معالي رئيس جامعة القصيم يوافق على إتاحة برامج عمادة خدمة المجتمع بشكل مجاني

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وافق معالي الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود رئيس جامعة القصيم، يوم الأربعاء الموافق6/2/1442هـ، على إتاحة جميع برامج عمادة خدمة المجتمع (الدبلومات والدورات المدفوعة وامتحاناتكيوبت) مجاناً لجميع أبناء شهداء الواجب وأبناء الممارسين الصحيين الذين وافتهم المنية بسبب فيروسكورونا، وذلك بمناسبة ذكرى اليوم الوطني 90.
من جهته، أوضح الأستاذ الدكتور فهد الضالع عميد عمادة خدمة المجتمع بالجامعة، أن العمادة تتميز بطرحالبرامج المدفوعة وهي التي تكون بمقابل مالي يدفعه المستفيدون، سواء كانت هذه البرامج دبلومات وهي التي يتراوح الفصل فيها بقيمة من 5000 إلى 6000 ريال تقريباً، وكذلك اختباراتك وبدت 600 ريال للاختبارالواحد وكذلك الدورات المطول بحسب ما تقتضيه المصلحة.
وأضاف “الضالع” أن الجامعة، قامت بطرح هذه المبادرة بمناسبة اليوم الوطني حيث يتم توجيهها إلىأبناء وبنات شهداء الواجب وشهداء الممارسين الصحيين خلال تصديهم لجائحة كورونا، حيث ستتم إتاحةهذه البرامج بالمجان لأبنائهم وبناتهم، بعد موافقة معالي رئيس الجامعة على هذا المقترح، وذلك إيمانًا منالجامعة بدورها المهم في مشاركة ذوي الشهداء حاجاتهم العلمية والتعليمية والمجتمعية ورسم الفرحة علىوجوههم في هذه المناسبة الوطنية السعيدة.
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