تقني يحذر من ثغرة خطيرة في «انستقرام» وينصح بعدة إجراءات

المناطق_الرياض

حذر الخبير التقني سالم الحربي، من ثغرة خطيرة في تطبيق انستقرام يتم استغلالها من خلال الصور التي ترسل عبر البريد أو الواتساب.

وقال الحربي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “مهم لمستخدمي نظام اندرويد ثغرة في انستقرام يتم الاستغلال من خلال صور ترسل عبر واتساب أو البريد ويتم تنفيذ إجراءات برمجيه تتيح للهكرز التجسس على جهازك وعلى الخاص في انستقرام وتعطيل التطبيق وحذف الصور وتنزيل صور في حسابك”.

ونصح الخبير التقني سالم الحربي بتحديث تطبيق انستقرام لآخر إصدار، كما نصح بتحديث نظام التشغيل لدى المستخدم.