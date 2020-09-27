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“مسام” ينزع 1144 لغماً وعبوة ناسفة في اليمن

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“مسام” ينزع 1144 لغماً وعبوة ناسفة في اليمن

“مسام” ينزع 1144 لغماً وعبوة ناسفة في اليمن
http://almnatiq.net/?p=906750
المناطق_الرياض

نفذ مشروع “مسام” السعودي لنزع الألغام في اليمن، عملية إتلاف وتفجير 1144 لغماً وعبوة ناسفة وقذيفة غير منفجرة في مديرية باب المندب اليمنية بالساحل الغربي.

وقال مدير عام المشروع أسامة القصيبي في بيان امس السبت، إن عملية الإتلاف التي نفذها فريق جمع القذائف تعد العملية الـ30 ليصل إجمالي عمليات الإتلاف التي نفذها مسام في اليمن إلى 81 عملية إتلاف وتفجير لآلاف الألغام والقذائف غير المنفجرة.

وشملت العملية إتلاف 226 لغماً مضاداً للدبابات، 309 قذائف غير منفجرة، 272 فيوز منوعة، 333 ذخيرة غير منفجرة، و4 صواريخ مفخخة.

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