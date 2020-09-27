احدث الأخبار

عملية ناجحة بالدماغ لطفلة عمرها 15 يوماً في مستشفى النساء والولادة بالجوف
أبرز المواد
 ‏⁧‫جامعة الحدود الشمالية‬⁩ توزع باقات من الزهور بمناسبة ⁧‫اليوم_الوطني‬⁩ الـ٩٠
أبرز المواد
 كورونا في روسيا: 7867 إصابة جديدة والوفيات 20324
أبرز المواد
 بناءً على الأمر السامي الكريم: إستراتيجية للأمن السيبراني في الديوان العام للمحاسبة
أبرز المواد
 الهلال يتخذ قرار جديد بعد رفض الإتحاد الآسيوي اعتراضه
أبرز المواد
 خسائر بملايين الدولارات للعائلة المالكة في بريطانيا
أبرز المواد
 اتفاق بين الحكومة اليمنية والميليشيات الحوثية على تبادل أسرى
أبرز المواد
 يتضمن جميع المواعيد الأكاديمية: جامعة نجران تعلن التقويم الدراسي لطلاب الانتساب للفصل الأول
أبرز المواد
 “إصابة أخوية” بكورونا تقلب الدنيا. هذا العقار مجدداً
أبرز المواد
 27 نائباً فرنسياً يعلنون معارضتهم دمج تركيا بالاتحاد الأوروبي
أبرز المواد
 “مسام” ينزع 1144 لغماً وعبوة ناسفة في اليمن
أبرز المواد
 تقني يحذر من ثغرة خطيرة في «انستقرام» وينصح بعدة إجراءات
أبرز المواد
عملية ناجحة بالدماغ لطفلة عمرها 15 يوماً في مستشفى النساء والولادة بالجوف

عملية ناجحة بالدماغ لطفلة عمرها 15 يوماً في مستشفى النساء والولادة بالجوف

أبرز المواد
‏⁧‫جامعة الحدود الشمالية‬⁩ توزع باقات من الزهور بمناسبة ⁧‫اليوم_الوطني‬⁩ الـ٩٠

‏⁧‫جامعة الحدود الشمالية‬⁩ توزع باقات من الزهور بمناسبة ⁧‫اليوم_الوطني‬⁩ الـ٩٠

أبرز المواد
كورونا في روسيا: 7867 إصابة جديدة والوفيات 20324

كورونا في روسيا: 7867 إصابة جديدة والوفيات 20324

أبرز المواد
بناءً على الأمر السامي الكريم: إستراتيجية للأمن السيبراني في الديوان العام للمحاسبة

بناءً على الأمر السامي الكريم: إستراتيجية للأمن السيبراني في الديوان العام للمحاسبة

أبرز المواد

يتضمن جميع المواعيد الأكاديمية: جامعة نجران تعلن التقويم الدراسي لطلاب الانتساب للفصل الأول

يتضمن جميع المواعيد الأكاديمية: جامعة نجران تعلن التقويم الدراسي لطلاب الانتساب للفصل الأول
http://almnatiq.net/?p=906752
المناطق_نجران

أعلنت جامعة نجران ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر التقويم الدراسي للفصل الأول من العام الجامعي 1442/1441 هـ ،الذي يتضمن جميع المواعيد الأكاديمية لطلبة الانتساب وأعضاء هيئة التدريس.

وحددت العمادة تاريخ 14 صفر الحالي موعداً أخيراً لإعادة القيد على الفصل الدراسي، وتاريخ 21 من الشهر نفسه آخر موعد لتحديد مقر الاختبار، فيما يبدأ الحذف والإضافة في 22 ربيع الأول المقبل لمدة خمسة أيام، وفي تاريخ 29 من الشهر نفسه يبدأ الحذف والإضافة للحالات الطلابية الخاصة عن طريق مسجلي الكليات لمدة خمسة أيام.

وأكدت العمادة أن تاريخ 11 ربيع الآخر المقبل آخر موعد لسداد الرسوم الدراسية، والاعتذار عن الفصل الدراسي، وكذلك استرداد الرسوم المالية، فيما تبدأ الاختبارات النهائية بتاريخ 28 من الشهر نفسه.

روابط ذات صلة

عملية ناجحة بالدماغ لطفلة عمرها 15 يوماً في مستشفى النساء والولادة بالجوف

عملية ناجحة بالدماغ لطفلة عمرها 15 يوماً في مستشفى النساء والولادة بالجوف
‏⁧‫جامعة الحدود الشمالية‬⁩ توزع باقات من الزهور بمناسبة ⁧‫اليوم_الوطني‬⁩ الـ٩٠

‏⁧‫جامعة الحدود الشمالية‬⁩ توزع باقات من الزهور بمناسبة ⁧‫اليوم_الوطني‬⁩ الـ٩٠
كورونا في روسيا: 7867 إصابة جديدة والوفيات 20324

كورونا في روسيا: 7867 إصابة جديدة والوفيات 20324

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*