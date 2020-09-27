“إصابة أخوية” بكورونا تقلب الدنيا. هذا العقار مجدداً

المناطق_الرياض

يوماً بعد يوم، يحيّر فيروس كورونا المستجد العلماء بسبب ماهية هذا المرض وطبيعته، تاركاً وراءه آلاف الثغرات بحاجة إلى تفسير.

فقد قادت إصابة شقيقين في العشرينات من عمرهما بالوباء علماء في هولندا إلى كشف ما وصفوه بـ “نقطة تحول” في علاج المرض، بحسب صحيفة بلومبيرغ، وذلك بسبب مصادفتهما لحالة مماثلة حدثت لأخوين عمرهما 29 و31 عاما، قبل أسبوعين من الحالة الأولى، تسببت في وفاة أحدهما. وكانا يعانيان من مرض وراثي نادر.

وبعد دراسة معمقة للشابين العشرينيين، اكتشف العلماء مسارا قد يؤدي إلى نهج علاجي جديد لآلاف المصابين بكوفيد-19.

نقص في مادة “مناعية”

أما القاسم المشترك في البحث كان نقص مادة في الجهاز المناعي الفطري “Innate systeme” تسمى الإنترفيرون، وهي تساعد الجسم في التصدي للأمراض الفيروسية، ويمكن حقنها لعلاج أمراض مثل التهاب الكبد الوبائي.